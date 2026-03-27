Τραμπ: Έσωσα όλη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ

«Πιστεύω πραγματικά ότι σώσαμε τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ. Αυτό αποδείχθηκε από όλους εκείνους τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον σας. Και κανείς δεν περίμενε να χαθούν άσκοπα πυραύλοι», τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Trump: "I really believe we saved the Middle East, not just Israel. It was proven by all those rockets that fired down upon you. And nobody expected any missiles to be wasted." pic.twitter.com/D7KkOO7NiR— Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026
«Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Τραμπ... εννοώ, του Ορμούζ. Με συγχωρείτε. Τι φοβερό λάθος. Τα fake news θα λένε: "Είπε κατά λάθος..." Όχι. Δεν κάνω λάθη», συνέχισε χαρακτηριστικά.
Trump: "They have to open up the Strait of Trump-- I mean, Hormuz. Excuse me. Such a terrible mistake. The fake news will say, 'He accidentally said--' No. There's no accidents from me." pic.twitter.com/3dTavHHuGM— Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026