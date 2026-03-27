Τραμπ: Έσωσα όλη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ
Τραμπ: Έσωσα όλη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ

27/03/2026 • 23:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
27/03/2026 • 23:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Πιστεύω πραγματικά ότι σώσαμε τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ. Αυτό αποδείχθηκε από όλους εκείνους τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον σας. Και κανείς δεν περίμενε να χαθούν άσκοπα πυραύλοι», τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Τραμπ... εννοώ, του Ορμούζ. Με συγχωρείτε. Τι φοβερό λάθος. Τα fake news θα λένε: "Είπε κατά λάθος..." Όχι. Δεν κάνω λάθη», συνέχισε χαρακτηριστικά.