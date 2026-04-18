Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο της οικονομικής ατζέντας και να ανακόψει την πολιτική φθορά των Ρεπουμπλικανών, πραγματοποιώντας περιοδεία σε κρίσιμες πολιτείες όπως η Νεβάδα και η Αριζόνα, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν ωθεί τις τιμές της βενζίνης ανοδικά.

Σε στάση του στο Λας Βέγκας, ο Τραμπ προώθησε το φορολογικό και μεταναστευτικό του νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει προεκλογικές δεσμεύσεις με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας και των υπηρεσιών. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών σε βασικά - από καύσιμα και τρόφιμα έως στέγαση και ασφάλιση - εντείνει την πίεση στην οικονομία και περιορίζει τη δυνατότητα του προέδρου να ενισχύσει πολιτικά τους συμμάχους του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ρεπουμπλικανοί στρατηγικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι ο Λευκός Οίκος έχει χάσει τον έλεγχο της συζήτησης για το κόστος ζωής, ακυρώνοντας τα πιθανά πολιτικά οφέλη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη μέχρι πρότινος ανθεκτική οικονομία. Όπως επισημαίνουν, η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα οδηγήσει στο άνοιγμα των θαλάσσιων οδών και στη μείωση της οικονομικής πίεσης πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας μπορεί να καθυστερήσει, διατηρώντας τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Το πολιτικό τοπίο για τους Ρεπουμπλικανούς καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται φαβορί για την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γερουσία παραμένουν αμφίρροπες.

Παράλληλα, η εστίαση του Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις του - συμπεριλαμβανομένης της κριτικής προς τον Πάπα Λέων - περιπλέκουν περαιτέρω την πολιτική του θέση.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος προωθεί μέτρα όπως η κατάργηση ομοσπονδιακών φόρων στα φιλοδωρήματα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τα εισοδήματα εργαζομένων στον κλάδο των υπηρεσιών. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενέργειας παραμένουν βασική αδυναμία, με περιορισμένες επιλογές για άμεση αποκλιμάκωση.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ο Τραμπ αναγνωρίζει ότι το κυβερνών κόμμα συνήθως υφίσταται απώλειες, επιμένοντας ωστόσο ότι οι Ρεπουμπλικανοί μπορούν να ανατρέψουν την τάση, εφόσον πείσουν τους ψηφοφόρους για τα οικονομικά τους επιτεύγματα.