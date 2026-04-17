Τραμπ: Επέλεξε τη βετεράνο της δημόσιας υγείας Έρικα Σβαρτς για επικεφαλής του CDC

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τη Δρ. Έρικα Σβαρτς, έμπειρη αξιωματούχο της δημόσιας υγείας με μακρά πορεία σε προγράμματα εμβολιασμού, για την ηγεσία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη μετατόπισης της κυβέρνησης στο θέμα των εμβολίων.

Η υποψηφιότητά της ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο Κογκρέσο, όπου προχώρησε σε από τις πιο θετικές δηλώσεις του υπέρ των εμβολιασμών, χαρακτηρίζοντας το εμβόλιο της ιλαράς «ασφαλές και αποτελεσματικό για τους περισσότερους».

Ωστόσο, ο ίδιος διατήρησε επιφυλάξεις σε άλλα σημεία της κατάθεσής του, απορρίπτοντας την κριτική ότι η στάση του έχει συμβάλει στη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, αποδίδοντας την πτώση στη διαχείριση της πανδημίας.

Η Σβαρτς, η οποία έχει υπηρετήσει ως αναπληρώτρια γενική χειρουργός κατά την πρώτη θητεία Τραμπ και διαθέτει 24ετή εμπειρία στο Σώμα Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, αναμένεται να δεχθεί πιέσεις κατά την ακρόαση επικύρωσης στη Γερουσία, ιδίως ως προς τη στάση της απέναντι σε αμφιλεγόμενες πολιτικές για τα εμβόλια.

Η νέα ομάδα ηγεσίας του CDC περιλαμβάνει επίσης τη δρα Σάρα Μπρένερ, τη δρα Τζένιφερ Σάφορντ και τον Σον Σλοβένσκι, με στόχο –σύμφωνα με τον Κένεντι– την «ανασυγκρότηση» του οργανισμού.

Η Σβαρτς διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, ενώ έχει ηγηθεί προγραμμάτων επιτήρησης ασθενειών και εμβολιασμών.

Εφόσον εγκριθεί, θα αναλάβει έναν οργανισμό που βρίσκεται σε περίοδο έντονων αναταράξεων, με παραιτήσεις στελεχών, περικοπές και πολιτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αύξηση κρουσμάτων ιλαράς και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού υποχωρούν.

Η επιλογή της θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του CDC και την εξισορρόπηση μεταξύ επιστημονικής καθοδήγησης και πολιτικών πιέσεων.