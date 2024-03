Τραμπ: Εβραίος που θα ψηφίσει το Δημοκρατικό κόμμα «μισεί» τη θρησκεία του και το Ισραήλ

Επίθεση στους Εβραίους που ψηφίζουν το Δημοκρατικό κόμμα έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω ψηφοφόροι «μισούν το Ισραήλ», διότι «το Δημοκρατικό Κόμμα μισεί το Ισραήλ».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, μιλώντας στον Συντηρητικό ραδιοφωνικό «America First» ο Τραμπ είπε ότι οι Εβραίοι που ψηφίζουν Δημοκρατικούς, «μισούν» τη θρησκεία τους και το Ισραήλ και θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτό.

Ο πρώην πρόεδρος επέκρινε τον ηγέτη της Δημοκρατικής Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο οποίος πρότεινε πρόσφατα στο Ισραήλ να διεξαχθούν νέες εκλογές καθώς επέκρινε την ηγεσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

🎧 Trump on Schumer:



“I think it’s votes more than anything else, because he was always pro-Israel. He’s very anti-Israel now.



“Any Jewish person that votes for Democrats hates their religion, they hate everything about Israel, and they should be ashamed of themselves.” pic.twitter.com/WtngW93Twt