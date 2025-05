Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές εταιρείες που παρέχουν λογισμικό για τον σχεδιασμό ημιαγωγών να σταματήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κινεζικούς εταίρους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Οι εταιρείες Electronic Design Automation (EDA), στις οποίες περιλαμβάνονται οι Cadence, Synopsys και Siemens EDA, έλαβαν εντολή από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να σταματήσουν την παροχή της τεχνολογίας τους, προσθέτει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές των Financial Times, η οδηγία εκδόθηκε από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) προς τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κίνηση της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάσχεσης της Κίνας στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν το τεχνολογικό προβάδισμα έναντι του γεωπολιτικού τους ανταγωνιστή.

Ήδη από τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές των ειδικά σχεδιασμένων AI chips της Nvidia για την Κίνα. Τώρα, επικεντρώνεται στο λογισμικό που καθιστά δυνατή τη δημιουργία των επόμενων γενεών ημιαγωγών.

Κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής microchip

Αν και το EDA λογισμικό αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς ημιαγωγών, αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τον σχεδιασμό και τις δοκιμές προηγμένων microchip, καθιστώντας το στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογική πρόοδο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εταιρείες Synopsys, Cadence και Siemens EDA καλύπτουν περίπου το 80% της αγοράς EDA στην Κίνα.

Ήδη από το 2022, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές του πιο εξελιγμένου EDA λογισμικού προς την Κίνα. Ωστόσο, οι εταιρείες συνέχιζαν να εξάγουν προϊόντα που συμμορφώνονταν με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Δεν κάνει πίσω στους εμπορικούς δασμούς

Νωρίτερα, σε συνέντευξη του, ο Ντόναλντ Τράμπ απέρριψε τα σενάριο υποχώρησης του στο ζήτημα των εμπορικών δασμών, καταγγέλοντας την αρνητική κριτική που του ασκείται.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το CNBC στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έχει υποχωρήσει ποτέ και υποστήριξε πως οι κινήσεις του έχουν ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ.

«Αφού έκανα αυτό που έκανα, είπαν: «Θα συναντηθούμε όποτε θέλετε», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είχε πρόσφατα στοχεύσει με απειλή δασμού 50% — πριν ανακοινώσει δύο ημέρες αργότερα ότι θα καθυστερήσει την επιβολή του.

«Αυτό το αποκαλείς «κάνω πίσω;» απάντησε ο Τραμπ.

«Αυτό λέγεται διαπραγμάτευση», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «κακόβουλη».

Οι αγορές υποχώρησαν την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον υψηλό δασμό στην ΕΕ από την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της προθεσμίας για τις 9 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης, την Τρίτη, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια.

O Τραμπ, στις δηλώσεις του την Τετάρτη, απέδωσε την επανεκκίνηση των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ–ΕΕ στην απειλή του για δασμούς 50%, παρουσιάζοντάς την ως επιτυχημένη στρατηγική πίεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος είχε επιβάλει το προηγούμενο διάστημα γενικευμένους δασμούς έως και 145% στα κινεζικά προϊόντα, προκαλώντας αντίποινα από το Πεκίνο και ανησυχία στους επενδυτές. Ένα μήνα αργότερα, με την έναρξη των πρώτων εμπορικών διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ μείωσε τους δασμούς στο 30%.