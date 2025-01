Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον

Μετά την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε την Πέμπτη (30/01) στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις νεότερες εξελίξεις της υπόθεσης, από την αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου.

Καταρχάς, Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη των δηλώσεών του ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο χαρακτήρισε «πραγματική τραγωδία».

Αμέσως μετά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι πλέον οι επιχειρήσεις εστιάζουν στην ανάσυρση των σορών καθώς «δεν υπάρχουν επιζώντες», ενώ ανακοίνωσε τον διορισμό του Κρις Ροτσελό ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης. «Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε σε αυτή τη συντριβή, αλλά έχουμε μερικές πολύ ισχυρές απόψεις και ιδέες», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε δε ότι: «Πιστεύουμε ότι έχουμε μερικές πολύ καλές ιδέες, αλλά θα μάθουμε πώς συνέβη αυτή η καταστροφή και θα διασφαλίσουμε ότι τίποτα τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

Επικριτικός εμφανίστηκε, επίσης, απέναντι στη διοίκηση του Ομπάμα για την ποιότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που κληρονόμησε η κυβέρνηση Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι έπρεπε να βεβαιωθεί ότι είχαν «ανώτερη ευφυΐα». Η κυβέρνηση Μπάιντεν, είπε, «τους άλλαξε ξανά σε χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ».

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με τις δηλώσεις του υποδηλώνει ότι το ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού ευθύνεται για τη συντριβή, λέγοντας ότι ενώ οι πιλότοι του αεροσκάφους «έκαναν τα πάντα σωστά», το ελικόπτερο που το χτύπησε «πήγαινε από μια γωνία που ήταν απίστευτα κακή».

Συγκεκριμένα, είπε ότι ενώ το ελικόπτερο μπορούσε να μετακινηθεί για κάποιο λόγο παρέμεινε στην πορεία του.

«Είχαμε μια κατάσταση όπου ένα ελικόπτερο που είχε την ικανότητα να σταματήσει, θα μπορούσε να είχε επιβραδύνει το ελικόπτερο, θα μπορούσε να σταματήσει ή να ανέβει ή να κατέβει», είπε. «Για κάποιο λόγο, απλώς συνέχισε».

Είπε ότι οι προειδοποιήσεις που είχαν δοθεί στο ελικόπτερο θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, αλλά τόνισε ότι «οι άνθρωποι στο ελικόπτερο έπρεπε να είχαν δει πού πήγαιναν».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με τη Μόσχα σε σχέση με τους θανάτους Ρώσων στο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον όταν συγκρούσθηκαν ένα επιβατικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

«Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη Ρωσία» δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ερωτηθείς αν η Ουάσιγκτον θα διευκολύνει την επιστροφή των σορών των Ρώσων πολιτών είπε: «Η απάντηση είναι ναι, θα τη διευκολύνουμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν και επιβάτες άλλων εθνικοτήτων.

Από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι τρεις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines είχαν επαρκή εμπειρία, διέθεταν διόπτρες νυχτερινής όρασης και εκτελούσαν ετήσια εκπαιδευτική αποστολή τη στιγμή του συμβάντος.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, είπε ότι μια ειδική ομάδα ερευνητών βρίσκεται ήδη στο σημείο της συντριβής και ο υπουργός δήλωσε ότι αναμένει σύντομα απαντήσεις σχετικά με το εάν το ελικόπτερο πετούσε στον καθορισμένο για αυτό εναέριο διάδρομο και στο σωστό ύψος τη στιγμή της σύγκρουσης κοντά στο αεροδρόμιο Ronald Reagan της αμερικανικής πρωτεύουσας.

