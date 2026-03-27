Τραμπ: Ανάρμοστη η θέση της Γερμανίας για τα Στενά του Ορμούζ

Την κυβέρνηση της Γερμανίας επέκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διότι δεν συνεισφέρει ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας πως βρίσκει «ανάρμοστο» το ότι Γερμανοί αξιωματούχοι αντέτειναν πως «δεν είναι δικός μας πόλεμος» στις προτροπές γι’ αυτό.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησής του χθες Πέμπτη, στον Λευκό Οίκο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν, απέδωσε τα σχόλια αυτά στην «ηγεσία της Γερμανίας».

Αρκετά στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης έκαναν παρεμφερείς τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής της, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισήμανε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νορβηγία ότι η Γερμανία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και δεν έχει καμιά πρόθεση να αλλάξει αυτό. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ είπαν αμφότεροι «δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Ο πρόεδρος Τραμπ αντέτεινε πως σε αυτή την περίπτωση «η Ουκρανία δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Ο ρεπουμπλικάνος ζήτησε από συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO να βοηθήσουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, de facto κλειστά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Η νευραλγικής σημασίας θαλάσσια οδός είναι κρίσιμη για τον παγκόσμιο εφοδιασμό υδρογονανθράκων. Αφού η αξίωση του Αμερικανού προέδρου έμεινε αναπάντητη, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε επανειλημμένα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον σε υψηλούς τόνους.

