Τραμπ: Το ΑΙ βίντεό του για τη Λωρίδα της Γάζας - Το χρυσό άγαλμα, ο Μασκ με τα δολάρια και το μπάνιο με τον Νετανιάχου (vid)

Το πλάνο του για τη Λωρίδα της Γάζας, για την όποια έχει εκφράσει την επιθυμία να περάσει στην κατοχή των ΗΠΑ, περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω βίντεο γεμάτο εικόνες από Τεχνητή Νοημοσύνη που ανέβασε το πρωί της Τετάρτης (26/02) στο Truth Social.

Το βίντεο ξεκινά με πλάνα καταστροφής από τη σημερινή κατάσταση στη Γάζα να είναι γεμάτη συντρίμμια. Ωστόσο, στα πλάνα που ακολουθούν η περιοχή έχει αλλάξει τελείως, καθώς η Γάζα έχει μετατραπεί σε έναν τόπο με χρυσαφένιες παραλίες και έντονη νυχτερινή ζωή.

Βέβαια, στο βίντεο εμφανίζεται τόσο ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και το «δεξί του χέρι» στην κυβέρνησή του, Ίλον Μασκ, αλλά και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, διακρίνονται ένα χρυσό άγαλμα του Τραμπ, ο Ίλον Μασκ να μοιράζει δολάρια και Νετανιάχου να κάνει ηλιοθεραπεία σε μια πισίνα παρέα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Holy Shlit. President Trump just posted Trump Gaza on his Truth Social account. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o44mmbtyk8