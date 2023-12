Τουρκία: Ο γιος του προέδρου της Σομαλίας εγκαταλείπει τη χώρα έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο

Ο γιος του προέδρου της Σομαλίας, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από τις τουρκικές αρχές καθώς χτύπησε με το αυτοκίνητό του διανομέα με μηχανάκι στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο, έφυγε από τη χώρα κι εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ανέφεραν χθες Σάββατο τουρκικά ΜΜΕ.

ISTANBUL (Halbeeg News) – Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu has criticised Turkish authorities for allowing Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, the son of President Hassan Sheikh Mohamud to leave the country.The president’s son allegedly killed a motorcyclehttps://t.co/NceZg6JSly pic.twitter.com/3FczP5SzIb