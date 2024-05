Τουρκία: 10 νεκροί και 39 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν στη νότια Τουρκία την Κυριακή όταν υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία άλλα οχήματα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

🇹🇷 A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.



A passenger bus collided with a truck and cars on the highway. At the moment, at least 11 dead and 30 injured are known. pic.twitter.com/Tokboeyu3E