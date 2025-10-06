Τίρανα: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα Εφετείου (vid)

Συγκλονισμένη είναι η αλβανική κοινή γνώμη από τη δολοφονία ενός δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:40 (τοπική ώρα, 16:40), όταν ενώ ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου και όπως αναφέρουν πηγές του Oranews τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας από τους δύο χειρουργείται, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Judge Astrit Kalaja was killed inside the courtroom in Albania in a shocking act.

Ο ύποπτος δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και καταδίκασε το έγκλημα.

«Εκφράζοντας τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς του εκλιπόντος δικαστή Καλάγια, καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δυνατή σφοδρότητα την άσχημη και εγκληματική πράξη εναντίον του δικαστή εντός του θεσμού, η οποία αποτελεί απόδειξη του ελέγχου της τάξης από το έγκλημα και της μεγάλης ανασφάλειας που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Απαιτώ την αυστηρότερη νομική τιμωρία για τον εκτελεστή και τους εντολείς αυτού του πολύ σοβαρού εγκλήματος», έγραψε ο Μπερίσα σε ανάρτησή του στο Facebook.