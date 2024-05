Τίρανα: Επεισόδια με διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του δημάρχου

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα της Αλβανίας μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση του δημάρχου Εριόν Βελιάι και των στενών συνεργατών του, οι οποίοι εξετάζονται για υπόθεση διαφθοράς.

In Albania’s capital Tirana, protesters are throwing gasoline bombs & eggs at the office of Mayor @ErionVeliaj.



They are calling on him to resign over corruption charges. pic.twitter.com/EwdjNuvC5f