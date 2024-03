Τι σημαίνει το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»;

Σε όλες τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη των Αθηνών, οποιαδήποτε και να είναι τα αιτήματα, κάπου ανάμεσα στα πανό και στα συνθήματα, θα δει κανείς και από μια Παλαιστινιακή σημαία και θα ακούσει το αργόσυρτο σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Ανάμεσα στα αιτήματα για αυξήσεις, προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, ανάμεσα στα συνθήματα κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, της φτώχειας, του πολέμου, του ρατσισμού, της καταπίεσης των ΛΟΑΤΚΙ, κατά της αγροτικής πολιτικής, κατά των ιδιωτικοποιήσεων και στις καταγγελίες για το δυστύχημα των Τεμπών, ακούστηκε και πάλι τις προηγούμενες ημέρες, το «Λευτεριά στη Παλαιστίνη». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το σύνθημα που με τόση ευκολία ακούγεται από τα χείλη των νέων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Δύση και υιοθετείται με τόση ευκολία;

Αν ακούσουμε προσεκτικά τους νέους θα δούμε ότι το συγκεκριμένο σύνθημα ο καθένας το αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Σαν ένα σύνθημα κατά της αποικιοκρατίας, κατά των πολέμων, κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαν ένα σύνθημα κατά του συστήματος. Είναι όμως έτσι;

Η αριστερά στη Δύση έχει υιοθετήσει πλήρως τις θέσεις και τα συνθήματα, που προπαγανδίζει το Ιράν μέσω της Χαμάς, της Ισλαμικής Τζιχάντ και των υπολοίπων παλαιστινιακών τρομοκρατικών οργανώσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτεται ο θεοκρατικός ολοκληρωτισμός που διακρίνει την Τεχεράνη και προωθούνται μηνύματα περί ειρήνης, χειραφέτησης των γυναικών, κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, περί δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αντικαπιταλιστικής δράσης, βάλλοντας ευθέως κατά του πυρήνα αυτών των κορυφαίων δυτικών αξιών, που δήθεν παραβιάζονται. Ενώ η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που ευαγγελίζονται οι μουλάδες του Ιράν, είναι ακραίος, αντιδημοκρατικός, βίαιος, χωρίς δικαιοσύνη και δικαιώματα. Οι γυναίκες που τιμωρούνται και δολοφονούνται από το καθεστώς της Τεχεράνης, μαζί με τα μέλη του κομμουνιστικού κόμματος Τουντέχ που «εξαφανίστηκαν», αποτελούν δείγματα για το πως θα φερθούν οι τρομοκράτες της Χαμάς στους δυτικούς αριστερούς και δικαιωματιστές υποστηρικτές τους.

Και βλέπουμε ότι ακόμα και στις ΗΠΑ, στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού κόμματος στο Μίσιγκαν, το 13% των ψηφοφόρων στράφηκε στην «αδέσμευτη ψήφο» εκφράζοντας την αριστερή και φιλομουσουλμανική πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, που καταδικάζει την πολιτική του προέδρου Μπάιντεν στη Γάζα. Εάν αυτό συμβεί και στις προεδρικές εκλογές, τότε η πτέρυγα των Δημοκρατικών της οποίας ηγούνται η Ρασίντα Τλαΐμπ και η Αλεξάνδρα Οκάσιο – Κορτέζ, θα έχει συμβάλει τα μέγιστα στην νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι πλήρως ταυτισμένος με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές, ως ανερμήνευτη αυτή η συγκεκριμένη στάση των μελών του Δημοκρατικού κόμματος στο Μίσιγκαν.

Ας επιστρέψουμε στον πυρήνα του συνθήματος. Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», μαζί με το “from the river to the sea Palestine will be free”, που στα ελληνικά μεταφέρεται ως «από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», προϋποθέτουν αμφότερα την εξαφάνιση του Ισραήλ και την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους που θα κυβερνάται από τις τρομοκρατικές μαριονέτες του Ιράν. Ωστόσο η έννοια της Παλαιστίνης δεν ήταν ποτέ ένα ζήτημα γεωπολιτικού χαρακτήρα. Θέμα κατάκτησης του «Παλαιστινιακού κράτους» από το Ισραήλ επίσης δεν υπάρχει. Ούτε τίθεται θέμα μη νομιμότητας του κράτους του Ισραήλ. Η Παλαιστίνη είναι σύμφωνα με τη Χαμάς, το «Ισλαμικό Κληροδότημα προς τις μουσουλμανικές γενιές μέχρι την Ημέρα της Κρίσης, που έχει προβλέψει ο Προφήτης του Ισλάμ». Αποτελώντας την αιχμή του ισλαμικού δόρατος, που οδηγεί στον όλεθρο τον Παλαιστινιακό λαό.

Επομένως τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύνθημα που με τόση ευκολία ξεστομίζουν οι διαδηλωτές στις ασφαλείς διαδηλώσεις των ευρωπαϊκών πόλεων; Ζητούν να σταματήσει το Ισραήλ τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις; Ζητούν από τη Χαμάς και τη Ισλαμική Τζιχάντ να απελευθερώσουν του ομήρους και να τους επιστρέψουν πίσω στις οικογένειες μετά από σχεδόν πέντε μήνες; Ζητούν να επικρατήσει η ελευθερία και η δημοκρατία στις περιοχές που ελέγχουν οι τρομοκράτες της Χαμάς; Ζητούν ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής; Ζητούν από την Αίγυπτο και τις υπόλοιπες γύρω χώρες όπως η Ιορδανία, η Συρία και ο Λίβανος να ανοίξουν τα σύνορα τους και να υποδεχθούν τους πρόσφυγες; Ζητούν την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών; Όχι.

Ζητούν την εξαφάνιση του Ισραήλ, του τελευταίου προπυργίου της δημοκρατίας απέναντι στον ισλαμικό ολοκληρωτισμό. Ζητούν την εξαφάνιση της χώρας που λειτουργεί με απόλυτη δημοκρατία και σεβασμό όλων των δικαιωμάτων ακόμα και σε συνθήκες πολέμου. Ζητούν την εξαφάνιση μιας χώρας που βρίσκεται στην κορυφή των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Για να έρθει ο σκοταδισμός.

Για να έρθουν αυτοί που υποστηρίζουν την πλήρη υποταγή στις διακηρύξεις εξόντωσης του Ισραήλ, των Εβραίων και των απίστων της Δύσης. Για να έρθουν αυτοί που πιστεύουν στο θάνατο για χάρη του Αλλάχ. Για να έρθουν αυτοί που ακρωτηριάζουν τις γυναίκες. Για να έρθουν αυτοί που εκπαραθυρώνουν τα μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. Για να έρθουν αυτοί που αντιμάχονται όλα όσα αντιπροσωπεύει η Δύση. Για έρθουν αυτοί που μισούν βαθιά την ελεύθερη έκφραση και που θα εκκαθαρίσουν με την πρώτη ευκαιρία τα νέα παιδιά που τους υπερασπίζονται μέσω διαδηλώσεων σε όλον τον κόσμο.

Το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πουλάει σαν αριστερό πολιτικό σύνθημα στη χώρα μας. Την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο του Σύριζα, οι βουλευτές του, αγκαλιάζονταν με τον εκπρόσωπο της Παλαιστίνης και βροντοφώναζαν το γνωστό σύνθημα, για να διεγείρουν το επαναστατικό φρόνημα των μελών τους. Αλλά μετά από δυο - τρεις ημέρες φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί στη συνάντηση της κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ με τον Πρέσβη του Ισραήλ Νόαμ Κατζ. Ο οποίος σε ανάρτηση του μετά τη συνάντηση, σημείωσε την ισχυρή πολυκομματική υποστήριξη για τους στρατηγικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του Ισραήλ να διαλύσει τη Χαμάς μετά τη φρικτή σφαγή στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και την απαραίτητη ήττα της Χαμάς και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας που θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», που φυτρώνει σε κάθε διαμαρτυρία και σε διαδήλωση αποτελεί ένα εργαλείο υπερδιέγερσης του θυμικού των πολιτών που ταυτίζει βαθιά μέσα του την Αριστερή ιδεολογία με τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς και των Παλαιστινίων, ήδη από τη εποχή του Γιάσερ Αραφάτ. Και δεν είναι διόλου τυχαίο, πως όταν δημοσιογράφοι ρωτούσαν τους νέους διαδηλωτές για το ποιο είναι το ποτάμι και ποια η θάλασσα από την οποία θέλουν να εξαφανιστεί το Ισραήλ, οι απαντήσεις ήταν άστοχες και άσχετες.