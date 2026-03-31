Τι πραγματικά συνέβη την Κυριακή των Βαΐων

Οι εικόνες ταξίδεψαν αστραπιαία σε όλο τον κόσμο. Κλειστές πόρτες στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Ο Καθολικός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Καρδινάλιος Pierbattista Pizzaballa, αναγκασμένος να γυρίσει πίσω ενώ βάδιζε πεζός με τον Custos της Αγίας Γης, Πατέρα Francesco Ielpo. Τίτλοι σε κάθε γλώσσα και σε κάθε ήπειρο: «Το Ισραήλ εμπόδισε τους Χριστιανούς να προσευχηθούν στον ιερότερο ναό τους».

Η αντίδραση ήταν σφοδρή. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni μίλησε για «προσβολή στη θρησκευτική ελευθερία» και ανακοίνωσε ότι θα κληθεί ο Ισραηλινός πρέσβης στη Ρώμη για εξηγήσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος, Emmanuel Macron καταδίκασε την απόφαση ως μέρος ενός «ανησυχητικού πολλαπλασιασμού παραβιάσεων του καθεστώτος των Αγίων Τόπων». Ακόμα και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee — ίσως ο πιο ακλόνητα φιλοϊσραηλινός πρεσβευτής που πέρασε ποτέ από το Ισραήλ — χαρακτήρισε δημόσια το γεγονός «ατυχή υπέρβαση με σοβαρές αντιδράσεις ανά τον κόσμο».

Η αφήγηση αυτή δεν είναι ψευδής. Αλλά είναι ημιτελής. Και μια ημιτελής αφήγηση, σε ένα θέμα τόσο εκρηκτικό, μπορεί να είναι εξίσου παραπλανητική και ολοκληρωτικά ψευδή. Για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συνέβη στις 29 Μαρτίου 2026, χρειαζόμαστε ένα πολύ βαθύτερο πλαίσιο: αυτό ενός ενεργού περιφερειακού πολέμου, μιας μοναδικής φυσικής γεωγραφίας, και ενός μακρόχρονου θεσμικού αγώνα ανάμεσα στη θρησκευτική πρόσβαση και τη λογική της δημόσιας ασφάλειας — αγώνα που δεν αποκαλύφθηκε εκείνη την Κυριακή.

Τα γεγονότα: τι ακριβώς συνέβη

Την Κυριακή των Βαΐων, 29 Μαρτίου 2026, ο Καρδινάλιος Pizzaballa και ο Πατέρας Ielpo — αντίστοιχα ο Καθολικός Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ο επίσημος Φύλακας του Ναού του Παναγίου Τάφου — κατευθύνθηκαν πεζοί προς τον ναό για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Καθολικού Πατριαρχείου και της Custodia Terrae Sanctae, οι δύο κληρικοί προχωρούσαν «ως ιδιώτες και χωρίς κανένα χαρακτηριστικό πομπής ή τελετουργικής πράξης». Η ισραηλινή αστυνομία τούς σταμάτησε καθ' οδόν και τους ανάγκασε να επιστρέψουν. Η παραδοσιακή πομπή της Κυριακής των Βαΐων, που κανονικά ξεκινά από το Όρος των Ελαιών και προσελκύει δεκάδες χιλιάδες πιστούς, είχε ήδη ακυρωθεί οικειοθελώς από το ίδιο το Πατριαρχείο λόγω του πολέμου.

Η εκκλησιαστική αντίδραση ήταν σκληρή και δικαιολογημένα οδυνηρή. Το Πατριαρχείο χαρακτήρισε την απόφαση «κατάφωρα παράλογο και υπερβολικά δυσανάλογο μέτρο» και «σοβαρό προηγούμενο», σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους αδυνατούσε να τελέσει Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων. Ο εκπρόσωπος Farid Jubran τόνισε ότι η Εκκλησία είχε ζητήσει άδεια μόνο για λίγους ιερείς σε κλειστή τελετή χωρίς παρουσία κοινού — και ότι η αστυνομία είχε ενημερωθεί το Σάββατο ότι κανένα κοινό δεν επρόκειτο να παρευρεθεί.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο πρωθυπουργός Netanyahu δήλωσε ότι ο Καρδινάλιος αποτράπηκε «από ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλειά του» και ότι «δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση». Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «όλοι οι ιεροί τόποι στην Παλιά Πόλη παραμένουν κλειστοί για πιστούς, ιδίως χώροι που δεν διαθέτουν κατάλληλα προστατευμένα καταφύγια, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια».

Η πολεμική πραγματικότητα: πύραυλοι πάνω από τον Πανάγιο Τάφο

Για να αξιολογηθεί η ισραηλινή θέση δίκαια, πρέπει να κατανοηθεί ο πολεμικός χάρτης εκείνων των εβδομάδων. Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε ενεργό στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Η Ιερουσαλήμ, σε αντίθεση με προηγούμενες συγκρούσεις, δεχόταν τακτικά ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους — γεγονός πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία της πόλης.

Τα δεδομένα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Στις 28 Φεβρουαρίου, η κεφαλή ιρανικού πυραύλου έπληξε τη «Δεξαμενή του Σουλτάνου», χώρο εκδηλώσεων σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από τα τείχη της Παλιάς Πόλης. Στις 16 Μαρτίου — δεκατρείς ημέρες πριν από την Κυριακή των Βαΐων — θραύσματα αναχαιτισμένου ιρανικού πυραύλου έπεσαν στη στέγη του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, σε πολύ μικρή απόσταση από τον Πανάγιο Τάφο, καθώς και στο Αρμενικό Πατριαρχείο, στην Εβραϊκή Συνοικία, και κοντά στο Τέμενος Αλ-Άκσα.

Στις 20 Μαρτίου, νέα θραύσματα έπληξαν πάρκινγκ σε απόσταση τετρακοσίων μέτρων από το Τείχος των Δακρύων. Τρεις ξεχωριστές πτώσεις πυραυλικών υπολειμμάτων εντός ή πλησίον της Παλιάς Πόλης μέσα σε έναν μήνα. Ο ίδιος ο Netanyahu ανέφερε ρητά ότι θραύσματα ιρανικού πυραύλου «έπεσαν μέτρα μακριά από τον Ναό του Παναγίου Τάφου».

Η Διοίκηση Μετώπισθεν (Pikud Ha-Oref) είχε επιβάλει γενικό περιορισμό συγκεντρώσεων σε 50 άτομα, υπό τον αυστηρό όρο γειτνίασης με εγκεκριμένο αντιπυραυλικό καταφύγιο. Ο Ναός του Παναγίου Τάφου, κτίριο του 12ου αιώνα στη σημερινή του μορφή, δεν διαθέτει τέτοια καταφύγια. Η Ιερουσαλήμ δεν ζούσε υποθετικό κίνδυνο — ζούσε υπό τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η αθέατη διάσταση: γεωγραφία και logistics

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ρητά ότι «η Παλιά Πόλη και οι ιεροί τόποι αποτελούν σύνθετη ζώνη που δεν επιτρέπει πρόσβαση μεγάλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διάσωσης, γεγονός που θέτει σε πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση μαζικού συμβάντος». Αυτή η δήλωση μπορεί να ακούγεται γραφειοκρατική, αλλά ανταποκρίνεται σε μια πολύ πραγματική κατάσταση.

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ δεν είναι κανονικός αστικός χώρος. Είναι ένα πυκνό μεσαιωνικό δίκτυο πολύ μικρών δρόμων, λίγων μέτρων πλάτος, σκαλοπατιών αντί δρόμων, χωρίς σχεδόν καμία δυνατότητα πρόσβασης ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών. Ο ίδιος ο Ναός είναι ένα κτίριο-λαβύρινθος με μόλις δύο στενές εξόδους. Σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης, ποδοπατήματος, ή πυρκαγιάς, η εκκένωση θα ήταν εφιαλτική. Δεν πρόκειται για ρητορικό σχήμα — πρόκειται για λειτουργικό δεδομένο που κανένας στρατιωτικός ή αστυνομικός αξιωματικός δεν μπορεί να αγνοήσει σε πολεμικό περιβάλλον.

Και εδώ βρίσκεται η καρδιά του ισραηλινού επιχειρήματος: αν κάτι είχε συμβεί — αν ένας πύραυλος ή τα θραύσματά του είχαν πλήξει τον ναό κατά τη διάρκεια τελετής — η ίδια διεθνής κοινότητα θα κατηγορούσε το Ισραήλ για εγκληματική αμέλεια. Η Ιερουσαλήμ παγιδεύει κάθε εξουσία ανάμεσα σε δύο αδιέξοδα: αν αποτρέπεις την πρόσβαση, κατηγορείσαι για δίωξη· αν επιτρέπεις και χαθούν ζωές, κατηγορείσαι για ολιγωρία.

Η μακρά ιστορία: εντάσεις πολύ παλαιότερες του 2026

Αυτό που η διεθνής κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό αγνόησε είναι ότι το περιστατικό της 29ης Μαρτίου δεν προέκυψε εκ του μηδενός. Εδώ και χρόνια, η τελετή του Αγίου Φωτός κατά το Ορθόδοξο Πάσχα αποτελεί πεδίο σφοδρών εντάσεων μεταξύ εκκλησιαστικών αρχών και ισραηλινής αστυνομίας.

Τα ζητήματα παραμένουν σταθερά: πλαφόν εισόδου, σημεία ελέγχου, περιορισμοί πλήθους. Το 2022, η αστυνομία περιόρισε αρχικά τη συμμετοχή στο Άγιο Φως σε 1.000 άτομα εντός του ναού, προτού τελικά αυξήσει τον αριθμό σε 4.000 — πολύ λιγότεροι από τους περίπου 10.000 που παραδοσιακά συμμετείχαν. Το 2023, η αστυνομία έθεσε πλαφόν 1.800 ατόμων, προκαλώντας σοβαρές συγκρούσεις στα δρομάκια, βίαιες προσαγωγές πιστών, και δηλώσεις οργής από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Τον Απρίλιο του 2025, τα μέτρα χαρακτηρίστηκαν ως τα «πιο αυστηρά από το 1967».

Η αιτιολόγηση παραμένει σταθερή: δημόσια ασφάλεια σε μια εγγενώς επικίνδυνη τοποθεσία. Αυτή η αιτιολόγηση δεν στερείται ιστορικού βάθους. Το 1834, ένα ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός στοίχισε τη ζωή σε περίπου 400 προσκυνητές — ένα από τα χειρότερα θρησκευτικά δυστυχήματα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής.

Το 2021, η αστυνομία αυστηροποίησε τα μέτρα στον Πανάγιο Τάφο αμέσως μετά την τραγωδία του Όρους Μερόν, όπου 45 υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι ποδοπατήθηκαν σε θρησκευτικό εορτασμό. Η σύγκρουση ασφαλείας-πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο είναι χρόνια, θεσμική, και δεν ήρθε στο προσκήνιο τον Μάρτιο του 2026.

Η κριτική — και τα όριά της

Η ισχυρότερη κριτική κατά της ισραηλινής θέσης δεν αφορά το αν υπήρχε πολεμικό πλαίσιο. Αφορά την αναλογικότητα. Ο Πρέσβης Huckabee τόνισε ότι οι τέσσερις κληρικοί ήταν «πολύ κάτω» από το όριο των 50 ατόμων και ότι η απαγόρευση πρόσβασης σε ιδιωτική τελετή «είναι δύσκολο να κατανοηθεί ή να δικαιολογηθεί». Το Πατριαρχείο ανέφερε ότι ιδιωτικές

Λειτουργίες τελούνταν ήδη μέσα στον ναό χωρίς κοινό από την αρχή του πολέμου — και αναρωτήθηκε εύλογα γιατί η 29η Μαρτίου ήταν διαφορετική. Η Ιταλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις — μια σπάνια διπλωματική χειρονομία από κυβέρνηση που είχε σταθερά υπερασπιστεί το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Αυτά τα ερωτήματα είναι εύλογα και δεν πρέπει να παραγκωνίζονται. Αλλά αμφισβητούν την αναλογικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής — δεν αναιρούν την ύπαρξη πραγματικής απειλής. Η Κυριακή των Βαΐων δεν ήταν μια τυχαία ημέρα: ήταν η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, ημέρα υψηλού συμβολισμού, παγκόσμιας τηλεοπτικής κάλυψης, και αυξημένης πιθανότητας κλιμάκωσης προσέλευσης. Η ισραηλινή γραφειοκρατία ασφαλείας, γνωστή για τη μηχανιστική ακαμψία της, αντέδρασε με κάποια υπερβολή. Αλλά η υπερβολή δεν ισοδυναμεί με δίωξη.

Μια πόλη υπό πίεση — για όλους

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους Χριστιανούς. Από τις αρχές Μαρτίου, το Τέμενος Αλ-Άκσα — τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ — παρέμενε τελείως κλειστό για μουσουλμάνους πιστούς καθ' όλη τη διάρκεια του ιερού μήνα Ραμαζανιού, μια πρωτοφανής κατάσταση που προκάλεσε κοινή καταδίκη οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών κρατών. Στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, η κεντρική πλατεία παρέμενε κλειστή — μόνο 50 πιστοί τη φορά επιτρέπονταν σε παρακείμενο στεγασμένο χώρο.

Μικρότερες εκκλησίες, τεμένη, και συναγωγές στην Παλιά Πόλη λειτουργούσαν μόνο αν βρίσκονταν κοντά σε εγκεκριμένο καταφύγιο και μόνο για ομάδες κάτω των 50 ατόμων. Η Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή τον Μάρτιο του 2026 είναι μια πόλη υπό ολοκληρωτική πίεση — όχι μια πόλη σε στοχευμένη εκστρατεία κατά συγκεκριμένης θρησκείας.

Η παρέμβαση Netanyahu: αστυνομική απόφαση, πολιτική διόρθωση

Τα στοιχεία που προέκυψαν τις ώρες μετά το περιστατικό ρίχνουν σημαντικό φως στο ερώτημα του ποιος αποφάσισε — και ποιος ανέτρεψε την απόφαση. Στην απαγόρευση πρόσβασης στον Καρδινάλιο δεν υπήρξε εντολή του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου: ήταν αστυνομική απόφαση, που λήφθηκε στο επίπεδο της Διεύθυνσης Ιεροσολύμων υπό τον Αναπληρωτή Αρχηγό Avshalom Peled.

Ο βουλευτής Gilad Kariv, ο οποίος προέρχεται από την αντιπολίτευση, είναι ραβίνος του Ρεφορμιστικού Ιουδαϊσμού και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μετανάστευσης, Απορρόφησης και Διασποράς, απέδωσε ευθέως την ευθύνη στην «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά της αστυνομίας» και στην επιρροή του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Itamar Ben Gvir και του ακτιβιστή Bentzi Gopstein.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Yair Lapid επέκρινε την κυβέρνηση για την καθυστέρηση στην παροχή εξηγήσεων, προειδοποιώντας ότι η σιωπή άφησε περιθώριο για παρανοήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Netanyahu, μόλις ενημερώθηκε, ανέτρεψε δημόσια την αστυνομική απόφαση με δήλωσή του στο X. «Έδωσα εντολή στις αρμόδιες αρχές να παραχωρηθεί πλήρης και άμεση πρόσβαση στον Καρδινάλιο Pierbattista Pizzaballa, τον Καθολικό Πατριάρχη, στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε. Και πρόσθεσε: «Παρόλο που κατανοώ αυτή τη μέριμνα, μόλις πληροφορήθηκα το περιστατικό με τον Καρδινάλιο Pizzaballa, έδωσα εντολή στις αρχές να επιτρέψουν στον Πατριάρχη να τελεί τις ακολουθίες όπως επιθυμεί».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Isaac Herzog τηλεφώνησε προσωπικά στον Καρδινάλιο Pizzaballa για να εκφράσει τη «βαθιά του λύπη» και να διαβεβαιώσει ότι «το Ισραήλ παραμένει ακλόνητα προσηλωμένο στη θρησκευτική ελευθερία για όλες τις θρησκείες».

Την επόμενη ημέρα, η αστυνομία κατέληξε σε επίσημη συμφωνία με το Καθολικό Πατριαρχείο για ένα «περιορισμένο πλαίσιο προσευχής» στον Πανάγιο Τάφο κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης Μεγάλης Εβδομάδας, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Αρχηγού Peled. Ο Αμερικανός πρέσβης Huckabee ευχαρίστησε δημόσια τις ισραηλινές αρχές για τη διόρθωση.

Η εξέλιξη αυτή — αστυνομική υπέρβαση, πρωθυπουργική ανατροπή, προεδρική τηλεφωνική δικαιολόγηση, και ταχεία θεσμική διευθέτηση — δεν είναι η εικόνα κράτους που διώκει μια θρησκεία. Είναι η εικόνα κράτους του οποίου η γραφειοκρατία ασφαλείας, σε συνθήκες πολέμου, λειτούργησε μηχανικά και χωρίς την πολιτική ευαισθησία που απαιτεί ένα θέμα τέτοιου θρησκευτικού βεληνεκούς — και του οποίου η πολιτική ηγεσία αντέδρασε, αν και με καθυστέρηση, αναγνωρίζοντας ρητά το σφάλμα.

Μεταξύ κακής εικόνας και κακής πρόθεσης

Η πιο εύκολη αφήγηση είναι «Ισραήλ εναντίον Χριστιανών». Η πιο ακριβής αφήγηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πιο ανθρώπινη: ένα κράτος σε πόλεμο, αντιμέτωπο με την αδύνατη ρυμοτομία και γεωγραφία της Ιερουσαλήμ — έναν αρχαίο λαβύρινθο όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι ταυτόχρονα ιερό, ευάλωτο, και ανεπίδεκτο εκκένωσης.

Κανένας σοβαρός παρατηρητής δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι η ισραηλινή αντιμετώπιση ήταν άψογη. Η απαγόρευση σε τέσσερις κληρικούς να εισέλθουν για κλειστή τελετή ήταν δυσανάλογη, και αυτό αναγνωρίζει ανοιχτά κάθε ειλικρινής υπερασπιστής του Ισραήλ — συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Αμερικανού πρέσβη. Για τους ντόπιους Χριστιανούς, για τον Παγκόσμιο Καθολικισμό, για κάθε πιστό που βλέπει τον Πανάγιο Τάφο ως κέντρο της πίστεώς του, η απόφαση ήταν βαθιά δυσάρεστη. Αυτός ο πόνος είναι αληθινός και δεν αξίζει περιφρόνηση.

Όμως ο πόνος του συμβολισμού δεν μπορεί να εξαλείψει τη λειτουργική πραγματικότητα ενός πολέμου. Ένα κράτος που δέχεται βαλλιστικούς πυραύλους στα τείχη της ιερότερης πόλης του, που βρήκε θραύσματα πυρός μέτρα μακριά από τον Πανάγιο Τάφο δεκατρείς ημέρες νωρίτερα, φέρει καθήκον προστασίας ανθρώπινης ζωής — ακόμα κι αν η εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος είναι διπλωματικά δαπανηρή.

Μπορεί κανείς να επικρίνει την αναλογικότητα μιας απόφασης χωρίς να πλαστογραφεί τη βούληση πίσω από αυτήν. Και η βούληση, στην περίπτωση αυτή, δεν ήταν η δίωξη του Χριστιανισμού. Ήταν η αμήχανη, ατελής, γραφειοκρατικά άκαμπτη, αλλά ουσιαστικά αμυντική απόπειρα ενός κράτους σε πόλεμο να κρατήσει ζωντανούς ανθρώπους μέσα σε μια πόλη που ο πόλεμος δεν της αφήνει κανένα περιθώριο.

*Ο Γιαακώβ Χαλιώτης είναι ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Group of Verified Intelligence και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από μεγάλους οργανισμούς, όπου ηγήθηκε ομάδων ψηφιακής επικοινωνίας, αξιοποιώντας digital analytics και insights, ώστε Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και ακόμα Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Έχει διατελέσει Digital Strategy Manager στο National Lottery του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας την περίοδο της πανδημίας και, στη συνέχεια, ανέλαβε τον ρόλο του Global Brand Analytics Lead στη Shell, την πετρελαϊκή εταιρεία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Είναι ενεργό μέλος του Jewish Diplomatic Corps του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, όπου συμβάλλει στην παγκόσμια εβραϊκή διπλωματική δράση, με έμφαση στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού.