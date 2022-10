Ένας θαυμαστής του Μουσολίνι και ένας φίλος της ΧΑ στα ηνία Γερουσίας και Βουλής

Η Τζόρτζια Μελόνι του μεταφασιστικού κόμματος των Αδερφών της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας παρουσίαζε ένα μετριοπαθές προφίλ, ρίχνοντας τους παλαιότερους ευρωσκεπτικιστικούς τόνους της και τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι το κόμμα της είναι ένα κανονικό συντηρητικό κόμμα.

Και μετά ήρθαν οι εκλογικές διαδικασίες για τη Γερουσία και την Βουλή...

Τα πρόσωπα που επελέγησαν και προκάλεσαν και ρήξη στην ακροδεξιά κυβερνητική συμμαχία, όχι για το ποιόν τους αλλά για τις ισορροπίες στη νομή της εξουσίας υπογραμμίζουν τη χωρίς φτιασίδια κανονικότητας πραγματικότητα αυτού που ψήφισαν οι Ιταλοί.

Την Πέμπτη επικεφαλής της Γερουσίας εξελέγη ο Ιγκνάσιο Λα Ρούσα που είναι γνωστός για το χόμπι του να συλλέγει φασιστικά αναμνηστικά.

Ο «Ράσπουτιν» του μουσολινικού κόμματος

Ο 75χρονος που είναι συνιδρυτής του κόμματος των Αδερφών της Ιταλίας είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ακροδεξιάς στην Ιταλία όταν λόγω των μακριών μαλλιών του και της γενειάδας του έκανε τον συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο να τον συγκρίνει με τον Ρασπούτιν. Η πολιτική παράδοση της ακροδεξιάς ήταν εξάλλου στο οικογενειακό του DNA καθώς ο πατέρας του, Αντονίνο Λα Ρούσα ήταν τοπικός αξιωματούχος στη Σικελία εκπροσωπώντας το κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνι. Ως εκ τούτου έδωσε για δεύτερο όνομα στον γιο του, Ιγκάσιο το «Μπενίτο»...

Ο αδερφός του Ρομάνο δε, επικεφαλής ασφαλείας στην επαρχία της Λομβαρδίας βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έκανε φασιστικό χαιρετισμό σε κηδεία ακροδεξιού ακτιβιστή, κάτι που ο Λα Ρούσα στο πλαίσιο της mainstream αναβάπτισης του προφίλ των Αδερφών της Ιταλίας, χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος».

Πάντως, το 2018, σε επίσκεψη δημοσιογράφου της εφημερίδας Corriere della Sera στο σπίτι του στο Μιλάνο, με υπερηφάνεια παρουσίασε τη συλλογή του από φασιστικά αναμνηστικά όπως αγάλματα και μετάλλια του Μουσολίνι, και βιβλία και φωτογραφίες του κόμματος του.

Italy’s new government have just picked as Senate speaker - second highest-ranking office of the Italian Republic - Ignazio La Russa who has Mussolini busts and fascist memorabilia at home. pic.twitter.com/dolQl8vcqf

Παρά το προφίλ του, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που ξέρει να ζυγίζει τις αντιδράσεις, η επιλογή του κατηγοροποιήθηκε ως κομματικό χρέος της Μελόνι και αντιμετωπίστηκε μάλλον με θυμηδία.

Ομοφοβία, Πούτιν, Χρυσή Αυγή

Αυτό όμως που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, ήταν η υποψηφιότητα και τελικά η εκλογή του βουλευτή της Λέγκας, Λορέντζο Φοντάνα, ως προέδρου της Κάτω Βουλής.

Πρόκειται για έναν ακραίο πολιτικό ο οποίος ακόμα και τώρα ανοικτά εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στο άκουσμα της εκλογής του έγινε viral παλιό βίντεο που τον δείχνει να απευθύνει χαιρετισμό σε συνέδριο της Χρυσής Αυγής. Είναι ανοικτά κατά των εκτρώσεων, κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και σύμφωνα με τους επικριτές του μισογύνης.

Candidate for speaker of lower house of Italy’s parliament, Lorenzo Fontana, sent a message of support in 2016 to his “friends”, Golden Dawn of Greece, the neo-Nazi party later convicted of being a criminal organisation for murdering a left-wing musician in 2013. https://t.co/lGIQGG1rKq