Τέξας: Πυρηνική εγκατάσταση έκλεισε λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται

Πυρκαγιές μαίνονται στο Τέξας με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης για αρκετές περιοχές ενώ οι αρχές έκλεισαν πυρηνική εγκατάσταση.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ ανέφερε σε δήλωσή του ότι έχουν καταστροφές σε 60 κομητείες καθώς η πυρκαγιά έκαψε σχεδόν 400 τετραγωνικά μίλια, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία του Τέξας A&M Forest Service.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αραιοκατοικημένες κομητείες που περιβάλλονταν από πεδιάδες.

«Οι Τεξανοί καλούνται να περιορίσουν τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σπινθήρες και να λάβουν προφυλάξεις για την ασφάλεια τους», είπε ο Άμποτ.

The Texas panhandle “wildfires” are giving me SERIOUS Maui vibes. Not good! The fires are quickly approaching a nuclear weapons facility Pantex, just like they drew it up… pic.twitter.com/zNcVo8BLCq