Πόλεμος στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν την Πέμπτη τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών, είναι ο Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερομένων «εγκεφάλων» της επίθεσης που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck 3 senior Hamas operatives in the Daraj Tuffah Battalion.



The battalion's operatives played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7, and is considered to be the most… pic.twitter.com/WOnmE2Cv3O