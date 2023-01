Τεράστιο παγόβουνο αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική

Μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι το παγόβουνο το οποίο αποκολλήθηκε την Κυριακή (γύρω στις 21.00-22.00 ώρα Ελλάδας) από την Ανταρκτική, αναφέρει η Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής (BAS).

Όπως σημειώνει ότι η αποκόλληση δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή παρότι η περιοχή απειλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά ότι το παγόβουνο αποκολλήθηκε όταν η παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη Chasm-1.

A new iceberg the size of Greater London has calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf. Last night, the crack Chasm-1 fully extended through the 150m thick ice - a decade after BAS scientists first detected that cracks in the ice sheet were growing. 1/2 pic.twitter.com/68f0scdPAi

According to @BAS_News, a huge, 1550 km2 iceberg broke away from Brunt Ice Shelf in Antarctica 🧊🇦🇶. While we're eagerly waiting for high-resolution @ESA_EO images, this (cloudy) first scene by @JPSSProgram provides a first look at the event. pic.twitter.com/EvL1XVkbag