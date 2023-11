Τελ Αβίβ: Επίθεση με ρουκέτες - Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά (vid)

Νέα επίθεση κατά ισραηλινών πολιτών στο Τελ Αβίβ εξαπέλυσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ο ένας σοβαρά.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, από τις ρουκέτες, οι οποίες δεν αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, τραυματίστηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μία γυναίκα 43 ετών, που δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σε βίντεο φαίνονται οι καπνοί και τα συντρίμμια από την έκρηξη των πυραύλων, καθώς και η βοήθεια που παρέχεται στους τραυματίες από πολίτες, πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα.

From the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/pdOt1vYWmA