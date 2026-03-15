Τεχεράνη: Στόχος του Ιράν όποιος παρέχει υποστήριξη στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Gerald Ford»

Οι ιρανικές δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οι εγκαταστάσεις υποστήριξης που συνδέονται με ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή ενδέχεται να καταστούν στρατιωτικοί στόχοι.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» δήλωσε: «Η παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα θεωρείται απειλή κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.»

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «τα κέντρα εφοδιασμού και εξυπηρέτησης του προαναφερθέντος στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα θεωρούνται στόχος των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».