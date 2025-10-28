Tass: Η Λευκορωσία θα αναπτύξει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik τον Δεκέμβριο

Η Λευκορωσία θα αναπτύξει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik τον Δεκέμβριο, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τη Natallia Eismant, εκπρόσωπο του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Άισμοντ δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την ανάπτυξη πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους.

Νωρίτερα, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η ανάπτυξη υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik από τη Ρωσία στη Λευκορωσία ήταν απάντηση στην κλιμάκωση της έντασης από τη Δύση. Οι πύραυλοι συμμετείχαν σε κοινές ρωσο-λευκορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις τον περασμένο μήνα.