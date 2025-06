Ταραχές στο Λος Άντζελες: Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς

Την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ «σκόπιμα εμπρηστική».

Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ (Newsom), τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (Newscum = σε ελεύθερη μετάφραση: νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσκαμ, και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους - και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν - τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες «εάν η βία συνεχιστεί» στο Λος Άντζελες. «Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης - βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.



