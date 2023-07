Ταραχές στη Γαλλία: Νέα κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Μακρόν το βράδυ

Οι ταραχές που συνεχίστηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα σε όλη τη Γαλλία θα τεθούν στο επίκεντρο νέας σύσκεψης υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη σύσκεψη, που είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 ώρα Γαλλίας (20:30 ώρα Ελλάδας) θα συμμετάσχει η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν και οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανάν και Ερίκ Ντιπόντ-Μορετί, αντίστοιχα.

Στο τραπέζι παραμένει το ενδεχόμενο η χώρα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ ο οποίος κηδεύτηκε το Σάββατο.

«Πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ήταν η νύχτα που πέρασε στη Γαλλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας.

Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Ωστόσο, «εκρηκτικό» παρέμεινε το κλίμα σε πολλές γαλλικές πόλεις. Η οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα 02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο της πόλης Λ’ Άι-λε- Ροζ για να προστευτεί, άγνωστοι χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο για να σπάσουν το φράχτη του σπιτιού του κι έβαλαν φωτιά στα αυτοκίνητα στην αυλή, αλλά δεν κατάφεραν να εισχωρήσουν στην οικία όπου κοιμόταν η γυναίκα και τα παιδιά του δημάρχου.

Η σύζυγος νοσηλεύεται, η οικογένεια έχει υποστεί σοκ. Ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι μου προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat. Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN

Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Ζανμπρέν ο οποίος έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας απερίγραπτης δειλίας».

Ο δήμαρχος τοποθέτησε συρματοπλέγματα στο δημαρχείο για να το προστατέψει από τη δεύτερη μέρα των ταραχών αν και το νότιο προάστιο του Παρισιού είναι πολύ ήσυχο.

Στο μεταξύ στη διάρκεια της νύκτας η αστυνομία προχώρησε σε 719 προσαγωγές, αν και ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν επεσήμανε ότι η χθεσινή νύκτα ήταν «πιο ήσυχη» σε σχέση με τις προηγούμενες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, χθες τραυματίστηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες, πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια, ενώ καταγράφηκαν 871 πυρκαγιές σε δρόμους.

Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ασυνόδευτους ανηλίκους μεταξύ 10 το βράδυ και 5 το πρωί.

Την κινητοποίηση 45.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, για μια ακόμα νύχτα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια στις μεγάλες πόλεις, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανάν, ενώ έκανε γνωστό πως ενισχύσεις θα σταλούν στη Μασσαλία και τη Λυών.

Στη Μασσαλια και Παρίσι, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν σε πολύ μεγάλο αριθμό. Ειδικά στη Μασσαλια συμμετείχαν οι ειδικές δυνάμεις της χωροφυλακής GIGN, που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί, πιο διακριτικοί από εκείνους της αστυνομίας, RAID.

H Αστυνομία ήταν οργανωμένη και με στρατηγική, εμφανίζονται ότι έχουν μελετήσει πως λειτουργούν οι νεαροί και επεμβαίνουν έγκαιρα πριν προλάβουν να λεηλατήσουν.

Διακριτικά μαύρα βανάκια με αστυνομικούς περιπολούν και επεμβαίνουν μόλις εντοπίσουν νεαρούς να σπάνε καταστήματα. Οι καταστηματάρχες έκλεισαν από τη μια το απόγευμα και έβαλαν προστατευτικά στις βιτρίνες τους.

Στο Παρίσι, οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν εντυπωσιακές σε αριθμό και οργανωμένοι. Υπήρξαν συγκρούσεις στο 20, 18, 19ο και 8ο διαμέρισμα του Παρισιού αλλά δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιες.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Στη Μασσαλία, όπου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν σήμερα την επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Προσήχθησαν 65 ύποπτοι, ενώ αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, αρχικά συνελήφθησαν 14 άτομα, επτά εκ των συλληφθέντων πιάστηκαν επ' αυτοφώρω ενώ έκλεβαν σε ένα εμπορικό κέντρο, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να εισβάλλουν στον σταθμό της Πυροσβεστικής στην οδό Κανεμπιέρ.

Στο Παρίσι, η αστυνομία προχώρησε σε 126 προσαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, αποτρέποντας συγκεντρώσεις για τις οποίες υπήρχαν εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Μικρές ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών παρέμειναν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν έκτροπα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου επρόκειτο να μεταβεί απόψε και να παραμείνει μέχρι την Τρίτη, εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν τη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου.

Στα τέλη Μαρτίου είχε ματαιωθεί η επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, εξαιτίας της κοινωνικής αναταραχής που συνδεόταν με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι γονείς που αφήνουν τα ανήλικα παιδιά τους να κυκλοφορούν τη νύχτα και να λαμβάνουν μέρος στα επεισόδια, θα κινδυνεύουν με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

«Μου φαίνεται απαραίτητο να υπενθυμίσω πως οι γονείς που δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, που τα αφήνουν να γυρνούν τη νύχτα γνωρίζοντας που πάνε και είναι 13, 14 ετών, κινδυνεύουν με 2 χρόνια φυλάκιση και 30.000 πρόστιμο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους γονείς να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

«Είναι σαφές ότι το περιβάλλον που ζούμε, το βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένων, βίαιων και εξοπλισμένων ενίοτε ομάδων, τις οποίες καταδικάζουμε, τις οποίες συλλαμβάνουμε και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά και πολλών νέων. Το ένα τρίτο των συλληφθέντων το τελευταίο βράδυ είναι νέοι, ορισμένες φορές πολύ νεαρής ηλικίας», δήλωσε ο Μακρόν, μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών την Παρασκευή.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους». «Είναι ευθύνη των γονιών να τα κρατήσουν σπίτι. (...) Η πολιτεία δεν έχει σκοπό να τους υποκαταστήσει», συνέχισε.

Στα social media κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τη σύλληψη ενός 9χρονου παιδιού, ωστόσο η γνησιότητά του δεν έχει επαληθευτεί.

Video of the arrest of a 9-year-old boy by the French police.



The “most dangerous criminal in the country” has been caught. #France can now live in peace. #FranceRiots #Paris pic.twitter.com/NN1SlznowJ