Τακτικισμοί Πούτιν: Κρατά κλειστά χαρτιά για Ουκρανία - Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας (vid)

Την ώρα που όλος ο πλανήτης περιμένει μια απάντηση από τον Βλάντιμιρ Πούτιν σχετικά με το αν θα παραβρεθεί στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, εκείνος πραγματοποίησε την Τετάρτη (14/05) συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Μαλασίας Ανουάρ Ιμπραΐμ.

Η ατζέντα της συνάντησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερή ζητήματα, για την εμπορική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Επιπλέον, περιέγραψαν τα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης Ρωσίας-Μαλαισίας και αντάλλαξαν απόψεις για τρέχοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος απέφυγε να «ανοίξει τα χαρτιά του» σχετικά με το αν θα μεταβεί στην Τουρκία, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, λέγοντας μέχρι και... ανέκδοτα στον Ιμπαΐμ.

Μπορεί όλος ο πλανήτης να περιμένει να μάθει αν ο Πούτιν θα δώσει το «παρών» στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, όμως ο Ρώσος πρόεδρος «διασκεδάζει» με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, λέγοντας... ανέκδοτα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, ο Πούτιν δεν «άνοιξε τα χαρτιά» του για το αν θα μεταβεί στην Τουρκία, ενώ είπε και ένα ανέκδοτο στον Ανουάρ Ιμπραΐμ.

🤔Can You Solve Putin's Riddle?



During a tour of the Grand Kremlin Palace, Putin asked the Malaysian prime minister who the third throne was for, since the first two belonged to the Tsar and Tsaritsa.



The prime minister's answer amused everyone, including Putin 😁 pic.twitter.com/NkTPUyseOB

— Sputnik Africa (@sputnik_africa) May 14, 2025