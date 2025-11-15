Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Παρέμβαση Τραμπ μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη «θα είναι μια χαρά» μετά τις τηλεφωνικές επαφές που είχε με τους ηγέτες των δύο κρατών, σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ τους.

Την Τρίτη, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, την οποία συνυπέγραψε στα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την απόφαση που έλαβε η Μπανγκόκ, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος των συνόρων με την Ταϊλάνδη.

«Μίλησα με τους πρωθυπουργούς των δύο κρατών και τα πάνε περίφημα. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος σε διεθνείς συγκρούσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό δίκτυο GB News «νομίζω πως σήμερα διευθέτησα μία», χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.

Τον Οκτώβριο, η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης είχε βάλει τέλος σε πέντε ημέρες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ήταν οι φονικότερες από τις εχθροπραξίες της περιόδου 2008-2011 που είχαν ως απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.