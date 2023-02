Ταϊλάνδη: Φωτιά σε κινητήρα ρωσικού Boeing με 321 επιβάτες

Ο κινητήρας του Boeing 767-306ER με 309 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του. Το ρωσικό αεροσκάφος απογειώθηκε από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης με προορισμό τη Μόσχα.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να μειώσει ταχύτητα και να προσγειώσει το αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας.

All flights cancelled at the Thai airport from Saturday 4:30pm to Sunday morning.