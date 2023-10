Τα σχολεία της Χαμάς γεννούν τρομοκράτες

Το 2001 περίπου 1.650 μικροί Παλαιστίνιοι τελείωναν το νηπιαγωγείο στη Λωρίδα της Γάζας. Φωτογραφίες από την τελετή αποφοίτησης που «επιμελήθηκε» η Χαμάς έδειχναν παιδιά προσχολικής ηλικίας ντυμένα με στρατιωτικές στολές και ψεύτικα τουφέκια στα χέρια. Ένα πεντάχρονο κορίτσι βουτούσε τα χέρια του σε κόκκινη μπογιά για να αντιγράψει τα αιματοβαμμένα χέρια εκείνων που περήφανα τα επιδείκνυαν μετά το λιντσάρισμα δύο Ισραηλινών στη Ραμάλα. Ένα μικρό αγόρι είχε βρεθεί να παριστάνει τον ιδρυτή της Χαμάς σεΐχη Αχμέτ Γιασίν και περιστοιχιζόταν από άλλα παιδιά ντυμένα ως βομβιστές αυτοκτονίας.

Το 2007 στους τηλεοπτικούς δέκτες της Γάζας έκανε την εμφάνισή του ο Φαρφούρ. Ένας χαρακτήρας που έμοιαζε με τον Μίκι Μάους και αποστολή του ήταν η «διαπαιδαγώγηση» στο μίσος και τη βία. Μαζί με το να διδάσκει στα παιδιά το όφελος του να πίνουν γάλα, ο Φαρφούρ ενστάλαζε μεθοδικά μέρα με την ημέρα το μίσος για το Ισραήλ εξηγώντας τους πως πρέπει να προσεύχονται έως ότου «υπάρξει παγκόσμια ηγεσία υπό ισλαμική κυριαρχία». Στη μετάδοση του προγράμματος από το δίκτυο «Αλ Άκσα» της Χαμάς είχε αντιδράσει την εποχή εκείνη και η Φατάχ του Μαχμούντ Αμπάς.

Όταν τελικά προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο, τα παιδιά της Γάζας είδαν τον Φαρφούρ να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου από έναν Ισραηλινό και να γίνεται «σαχίντ», μάρτυρας του Ισλάμ.

Οι μικροί Παλαιαστίνιοι που τελείωναν το νηπιαγωγείο 22 χρόνια πριν ντυμένοι καμικάζι και εκείνοι που είδαν τον συμπαθή στα παιδικά μάτια Φαρφούρ να πεθαίνει στα χέρια Ισραηλινών είναι ο πρωταρχικός στόχος της συστηματικής εκστρατείας που εφαρμόζει η Χαμάς προς ριζοσπαστικοποιηση της παλαιστινιακής κοινωνίας και δικής της νομιμοποίησης. Το σχέδιο εφαρμόζεται επί χρόνια κατά γράμμα από μία από τις πλέον πολυδιάστατες τρομοκρατικές οργανώσεις παγκοσμίως.

Η Χαμάς, όπως και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δεν «περιορίζονται» στην τρομοκρατία. Λειτουργούν νοσοκομεία και σχολεία, προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες, δουλειές και αρωγή σε πολίτες -με την αρωγή να συναρτάται από τη στήριξη, όσο μεγαλύτερη και φυσικά έμπρακτη εκείνη είναι, τόσο μεγαλύτερη και η βοήθεια που οι Παλαιστίνιοι θα λάβουν. Όπου έμπρακτη στήριξη σημαίνει ετοιμότητα να γίνουν καμικάζι ή να χτυπήσουν με κάθε μέσο το Ισραήλ. Μακρά παράδοση αποτελεί, άλλωστε, να τιμά και να «επιβραβεύει» οικονομικά η Χαμάς τις οικογένειες που χάνουν γιους σε επιθέσεις αυτοκτονίας.

Στην εξαθλιωμένη Γάζα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η Χαμάς είναι η ντε φάκτο κυβέρνηση. Και είναι η διακυβέρνηση που σε σημαντικό βαθμό την διαφοροποιεί από έτερες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) που ενέχονται πρωτίστως σε τρομοκρατική δράση, όπως σημείωνε σε πρόσφατη ανάλυσή του, προ των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CSIS).

Η Χαμάς ελέγχει κάθε έκφανση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Γάζας, «εποφθαλμιά» και τη Δυτική Όχθη, ενώ από τον κλοιό της οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην οικονομική ανέχεια δεν μπορούν να ξεφύγουν -ούτε εκείνοι που δεν συμμερίζονται την ιδεολογία της. Από εποχής Γιασΐν έως τη σημερινή ηγεσία του Ισμαήλ Χανίγε, η Χαμάς εκτελεί μία στρατηγικά σχεδιασμένη εκστρατεία ριζοσπαστικοποίησης που «μεταφράζει» σε βίαιη και ριζοσπαστική απάντηση την απουσία λύσης στο Παλαιστινιακό, τα σημεία ελέγχου, την έλλειψη παλαιστινιακής ηγεσίας και την ανομία.

Για μία τρομοκρατική οργάνωση να έχει το βαθμό επιρροής της Χαμάς, θα πρέπει να προσηλυτίσει στον σκοπό της όχι μόνο οργισμένους νέους άνδρες, αλλά και παιδιά, γυναίκες και ολόκληρες οικογένειες. Και το κλειδί για να τους προσεγγίσει -και ριζοσπαστικοποιήσει- δεν είναι άλλο από το δίκτυο υποδομών κοινωνικής πρόνοιας της Χαμας -κλινικές, σχολεία, τεμένη και φιλανθρωπικά ιδρύματα-, όπως έχουν υπογραμμίσει εδώ και χρόνια ειδικοί στο Παλαιστινιακό ζήτημα και αναφέρει συγκεκριμένα ο Μάθιου Λέβιτ, ανώτερος αναλυτής του Ινστιτούτου Πολιτικής της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή (TWI) και πρώην αναπληρωτής βοηθός γραμματέα Πληροφοριών και Ανάλυσης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, στο βιβλίο που έχει συγγράψει υπό τον τίτλο «Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad» (Χαμάς: Πολιτική, Φιλανθρωπία και Τρομοκρατία στην Υπηρεσία της Τζιχάντ, Yale University Press).

Στη στενή λωρίδα γης που διοικεί, η Χαμάς έχει οικοδομήσει κατά τον Μάθιου Λέβιτ ένα κοινωνικό περιβάλλον που ωθεί στην τρομοκρατία -μέσα ενημέρωσης που διασπείρουν μίσος και παραπληροφόρηση, πνευματική ηγεσία που ενθαρρύνει τέτοιες επιθέσεις, καθώς και οικονομική και κοινωνική βοήθεια για τις οικογένειες των καμικάζι μετά το θάνατό τους. Μαζί, αυτές οι συνθήκες «δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό περιβάλλον -μια κουλτούρα ριζοσπαστικοποίησης- μέσα στην παλαιστινιακή κοινωνία».

Οι «βάσεις» μπαίνουν από πολύ νωρίς. Σε νηπιαγωγεία, σχολεία και θερινές κατασκηνώσεις, όπου παιδιά διδάσκονται το μίσος. Στην ιδανική για την Χαμάς ισλαμιστική κοινωνία, ο μάρτυρας είναι ο πιο σεβαστός πολίτης- τα παιδιά των Παλαιστινίων που είναι παγιδευμένα στα πλοκάμια της Χαμάς διδάσκονται να αναγνωρίζουν την αρετή του θανάτου για τον Αλλάχ. Μόλις κατηχηθούν σε αυτό το σύστημα πεποιθήσεων, «αξιοποιούνται» ευκολότερα ως τρομοκράτες. Εξ ου και η Χαμάς έχει επενδύσει τόσο πολύ σε σχολεία, πανεπιστήμια και τζαμιά -ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπου σχηματίζονται αντιλήψεις και πολλοί αναζητούν απαντήσεις και ελπίδα.

Στις θερινές κατασκηνώσεις της Χαμάς τα παιδιά των Παλαιστινίων διαποτίζονται από προπαγάνδα και τους παρέχεται ακόμη και ημι-στρατιωτική εκπαίδευση. Συνδυάζοντας την παιδική αναψυχή με τη ριζοσπαστική κατήχηση, το περιβάλλον των κατασκηνώσεων τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα για το ριζοσπαστικό Ισλάμ, αλλά υποβάλλονται και σε παθητική κατήχηση μέσω των φωτογραφιών καμικάζι που είναι κολλημένες παντού στους τοίχους. Η εκστρατεία ριζοσπαστικοποίησης συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας ενός Παλαιστινίου.

Η προπαγάνδα αποτελεί συνολικά σημαντικό «όπλο» για τη Χαμάς, καθώς προσπαθεί σταθερά να ενισχύσει τη δημοτικότητά της, να στρατολογήσει, να νομιμοποιηθεί στη Γάζα και να υποσκάψει πιο μετριοπαθείς παλαιστινιακές φωνές. Προπαγανδιστικά βίντεο στα οποία καταγράφεται βήμα προς βήμα η τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ και οι ωμότητες που διαπράχθηκαν κατά αμάχων παρήγαγε η ίδια η ισλαμιστική οργάνωση, με διττό στόχο: Να ενσταλάξει το φόβο στους πολίτες του Ισραήλ και να υπονοήσει ότι η ηγεσία τους αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους, αλλά και για εσωτερική (παλαιστινιακή) κατανάλωση.

Η Χαμάς, ιδρυθείσα το 1987 ως παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, δεν αναγνωρίζει το Κράτος του Ισραήλ και δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ. Αντιτάχθηκε στις Συμφωνίες του Όσλο το 1993, στο πλαίσιο των οποίων η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLΟ) εγκατέλειψε την ένοπλη αντίσταση έναντι δεσμεύσεων για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Βάσει των Συμφωνιών εγκαθιδρύθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Χαμάς -η οποία και χαρακτηρίζεται επίσημα ως τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ- παρουσιάζεται ως η «εναλλακτική λύση» στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία αναγνωρίζει το Ισραήλ, έχει εμπλακεί σε πολλαπλές πλην ανεπιτυχείς ειρηνευτικές διαβουλεύσεις, όμως η αξιοπιστία της και του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στα μάτια των Παλαιστινίων έχει επίσης διαβρωθεί σε σειρά ετών.