Τα «dragon drones» της Ουκρανίας φέρονται τώρα να καταστρέφουν ρωσικά άρματα μάχης

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε στις 4 Οκτωβρίου ένα βίντεο με ένα «drone δράκος» που καταστρέφει ένα ρωσικό άρμα μάχης, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Το βίντεο που περιγράφεται ως «πραγματικά μοναδικό υλικό μάχης», δείχνει ένα ρωσικό όχημα να σταματάει από κάτι που φαίνεται να είναι πυρά πυροβολικού.

Στη συνέχεια, το κλιπ δείχνει ένα drone να πετάει πάνω από το άρμα «εκτοξεύοντας λιωμένο θερμίτη», πριν περάσει σε μια σκηνή που δείχνει το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

Truly unique combat footage: a "dragon" drone spews molten thermite on russian tank and destroys it.



📹: 30th Mechanized Brigade pic.twitter.com/gPPQ8mMmXz