Συρία: Πολιορκία στη Σουέιντα - Χιλιάδες Βεδουίνοι γύρω από την πόλη των Δρούζων (vids)

Παρά την αποχώρηση του νέου εθνικού στρατού της Συρίας μετά από 48 ώρες σφοδρών μαχών, η πόλη της Σουέιντα βρίσκεται και πάλι υπό πολιορκία. Αυτή τη φορά, όμως, ο κλοιός γύρω από την πόλη των Δρούζων προέρχεται από στρατιώτες ατάκτων, κυρίως Βεδουίνους, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο των επιτιθέμενων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης χιλιάδες βαριά οπλισμένοι άνδρες από τοπικές φυλές μεταβαίνουν συντονισμένα στην πόλη και αναμένεται να την πολιορκήσουν.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου των Βεδουίδων, σεΐχης Αμπντούλ Μουνίμ αλ-Νασίφ, απηύθυνε έκκληση για γενική κινητοποίηση και άμεση πορεία προς τη Σουέιντα, προκειμένου να «διασωθούν οι κάτοικοι» από αυτό που περιέγραψε ως σφαγή εις βάρος των Βεδουίνων της περιοχής.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις σήμερα στην ύπαιθρο της Σουέιντα μεταξύ φυλών σουνιτών Βεδουίνων και Δρούζων μαχητών στη Συρία.

Το Ισραήλ από την πλευρά του άφησε ένα «παράθυρο» 48 ωρών στις δυνάμεις της κυβέρνησης της Συρίας να εισέλθουν στην επαρχία Σουέιντα, ανέφερε αξιωματούχος των IDF την Παρασκευή, εν μέσω των συνεχιζόμενων αναταραχών στα σύνορα των δύο χωρών που έχουν στο επίκεντρο τους την κοινοτήτων των Δρούζων.

Πηγές από το Τελ Αβίβ υπογραμμίζουν πως εάν η κρίση κλιμακωθεί δεν είναι απίθανο οι IDF να προχωρήσουν προς τη Συρία από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι δυνάμεις του στα Υψίπεδα του Γκολάν, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν σφαγές.

Σύμφωνα με τις συριακές οργανώσεις, τόσο τα Λευκά Κράνη όσο και το Συριακό Παρατηρητήριο, από τις μάχες των τελευταίων ημερών περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους ενώ περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, απαίτησε να διεξαχθούν «ταχείες» και «διαφανείς» έρευνες μετά τις συγκρούσεις στη νότια Συρία που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 600 ανθρώπων μέσα σε μερικές μέρες.

«Αυτή η αιματοχυσία και αυτή η βία πρέπει να σταματήσουν και η προστασία όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι η μέγιστη προτεραιότητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Τουρκ.

«Ανεξάρτητες, ταχείες και διαφανείς έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για όλες τις παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι για αυτές πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, που απαιτεί από τις συριακές αρχές να φροντίσουν για αυτό.

«Η πρόκληση στη βία και ο λόγος μίσους, εντός και εκτός διαδικτύου, θα πρέπει επίσης να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Θεωρεί «απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η αναπαραγωγή αυτών των βιαιοτήτων», υπογραμμίζοντας πως «η εκδίκηση δεν είναι λύση».