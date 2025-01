Συρία: Το παρασκήνιο με την μη χειραψία του αλ Σάρα στην Μπέρμποκ (vids)

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επιλογή του ισχυρού άνδρα της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα να μην χαιρετήσει δια χειραψίας την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Η Μπέρμποκ και ο Γάλλος ομόλογός της Ζαν-Νοέλ Μπαρό ήταν οι πρώτοι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών που μετέβησαν στη Συρία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ.

«Όταν έφθασα στη Συρία, μου ήταν ήδη σαφές ότι δεν θα υπήρχαν οι συνήθεις χειραψίες, αλλά ήταν εξίσου σαφές ότι τόσο εγώ όσο και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη», δήλωσε η Μπέρμποκ σε δημοσιογράφους στη Δαμασκό.

Ήδη κατά την υποδοχή της στο αεροδρόμιο, οι δύο άνδρες εθιμοτυπικά δεν της έδωσαν το χέρι τους. Αργότερα, κατά τη συνάντηση στο πρώην προεδρικό μέγαρο, ο Άχμεντ αλ Σάρα αντί χειραψίας ακούμπησε το χέρι του στο στήθος του σε ένδειξη σεβασμού, ενώ αμέσως μετά το έτεινε, αντιθέτως, προς το μέρος του Μπαρό σε μια - πολύ χαλαρή - χειραψία. Πηγές ωστόσο της γερμανικής αντιπροσωπείας δήλωσαν σε γερμανικά ΜΜΕ ότι ο νέος ηγέτης της Συρίας έδωσε το χέρι του στην κυρία Μπέρμποκ στο τέλος της συνάντησής τους.

A welcoming delegation from the HTS-led government in Damascus did not shake hands with German Foreign Minister Annalena Baerbock upon her arrival.



📹: AFP pic.twitter.com/JkI3cLzFrT