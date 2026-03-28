Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακυρώνουν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

Οι καθολικές εκκλησίες της Δαμασκού ακύρωσαν τις λιτανείες για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων που είχαν προγραμματίσει για την Κυριακή, μετά τις εντάσεις που ξέσπασαν την Παρασκευή σε πόλη με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό στην κεντρική Συρία, δήλωσε σήμερα θρησκευτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Λάβαμε τη συλλογική απόφαση, σε όλες τις εκκλησίες της Δαμασκού, να ανασταλούν όλοι οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή, όχι από φόβο, αλλά σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αδελφούς μας στην πόλη Σουκαϊλαμπίγια», κοντά στη Χάμα, ανακοίνωσε ο Ραφάτ Αμπού αλ Νασρ, αξιωματούχος της Μελχιτικής Καθολικής Εκκλησίας.

Σημειώνεται ότι, η απόφαση αυτή λαμβάνεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

BREAKING:



Armed attack on the Christian city of Suqaylabiyah in Hama, Syria.



HTS-aligned residents of Qalaat al-Madiq were seen attacking properties belonging to the Christian population in Suqaylabiyah.



They also targeted a statue of the Virgin Mary in the city.



The attack… pic.twitter.com/tEm1C6mdbX — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι ισλαμιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων οι Χριστιανοί, αλλά οι φόβοι των τελευταίων οξύνθηκαν μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά μιας εκκλησίας τον περασμένο Ιούνιο στη Δαμασκό, στην οποία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η θρησκευτική βία, που επηρέασε και άλλες μειονοτικές ομάδες όπως οι Αλαουίτες, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους το 2025, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις αρχές, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν τις μειονότητες ή ακόμη και ότι υποκίνησαν ή συμμετείχαν στις ωμότητες.