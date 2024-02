Συρία: Εκρήξεις στη νότια Δαμασκό - «Καταρρίφθηκαν ισραηλινοί πύραυλοι» λέει η συριακή τηλεόραση (vid)

Εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό το βράδυ της Τετάρτης, με τα συριακά και τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας απάντησε σε μια ισραηλινή επίθεση στα περίχωρα της Δαμασκού και κατέρριψε τους περισσότερους πυραύλους», μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό, λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ της συριακής πρωτεύουσας. Σε αυτήν την περιοχή, στα νότια προάστια, διατηρούν υπόγειες βάσεις οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις.

Moments ago: ISR hit the Sayidda Zainab neighbourhood in Damascus, Syria, activating Syria's Air Defence. According to Syrian news outlets, Syria shot down most of ISR's missiles. There are casualities.



Regional tensions continues to increase pic.twitter.com/Fhsa6DsrNr