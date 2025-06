CNBC - ΝΥΤ

Μεσούσης της εύθραυστης αποκλιμάκωσης στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη (05/06) η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Η κλήση έγινε με πρωτοβουλία του Τραμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πεκίνου και την πρεσβεία της Κίνας στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυξηθεί και πάλι σχεδόν ένα μήνα μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών στη Γενεύη και τη συμφωνία για παύση του εμπορικού πολέμου.

