Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ του Λονδίνου (pics&vids)

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο Southend του Λονδίνου, ανακοίνωσε την Κυριακή η αστυνομία.

«Βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στο αεροδρόμιο Southend», ανέφερε η τοπική αστυνομία του Έσσεξ, προσθέτοντας ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 μ.μ. για σύγκρουση που αφορούσε ένα αεροσκάφος μήκους 12 μέτρων.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος.

A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/dugUB0wNVZ pic.twitter.com/Gp35mOetlF

Σύμφωνα με την Telegraph, πρόκειται για ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Beechcraft King Air B200. Η πτήση είχε προορισμό την πόλη Λέλυσταντ στην Ολλανδία.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε βρετανικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο Southend, περίπου 56 χιλιόμετρα ανατολικά του Λονδίνου.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι έστειλε τέσσερα ασθενοφόρα και άλλα οχήματα άμεσης ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, πέντε διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν μετά το ατύχημα.

Beech B200 Super King Air crashed on departure from Southend Airport



The aircraft was scheduled to fly from Southend to Lelystad in the Netherlands pic.twitter.com/ZxZiqW8Rmc