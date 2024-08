Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας σε βάση του στη Γερμανία λόγω «πιθανής απειλής»

Το ΝΑΤΟ αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας στη βάση του στη γερμανική πόλη Γκάιλενκίρχεν λόγω πιθανής απειλής. Όλοι οι μη απαραίτητοι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους, δήλωσε εκπρόσωπος της βάσης, σύμφωνα με την BILD.

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μέσω Χ, το ΝΑΤΟ αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας «βάσει πληροφοριών για την ύπαρξη ενδεχόμενης απειλής».

🚨We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned.