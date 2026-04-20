Times of Israel

Μια 44χρονη γυναίκα συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, με την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν στη διακίνηση όπλων προς το Σουδάν, το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Η Σαμίμ Μάφι, Ιρανή υπήκοος και νόμιμη μόνιμη κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2016, φέρεται να μεσολάβησε στην πώληση «μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), βομβών, πυροσωλήνων και εκατομμυρίων φυσιγγίων» μεταξύ του Ιράν και των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως δήλωσε την Κυριακή ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μπιλ Εσαϊλί μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, με ημερομηνία 12 Μαρτίου, η Μάφι και ένας ανώνυμος συνεργός της διατηρούσαν εταιρεία στο Ομάν με την επωνυμία Atlas International Business, μέσω της οποίας φέρονται να διακινούσαν όπλα και πυρομαχικά. Η εταιρεία φέρεται να έλαβε πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές εντός του 2025.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η ίδια και ο συνεργός της μεσολάβησαν για την πώληση 55.000 πυροσωλήνων βομβών στο Υπουργείο Άμυνας του Σουδάν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μάφι φέρεται να υπέβαλε επιστολή πρόθεσης προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν για την προμήθεια των πυροσωλήνων.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να εμφανιστεί τη Δευτέρα ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 έτη.

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, με τα αποθέματα τροφίμων να εξαντλούνται και εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί.