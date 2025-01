Πρεσβεία Ισραήλ

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα δημοσίευσε φωτογραφίες από την απελευθέρωση του 80χρονου ομήρου Γκάντι Μόζες, ο οποίος είχε απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου μετά από 482 μέρες.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ φέρεται να έστειλε επίσημο μήνυμα διαμαρτυρίας στους διαπραγματευτές μετά τη χαοτική παράδοση των ομήρων Αρμπέλ Γιεχούντ και Γκάντι Μόζες στον Ερυθρό Σταυρό μέσα στη Γάζα.

Οι δύο άμαχοι όμηροι περικυκλώθηκαν από έναν όχλο που ούρλιαζε και σπρωχνόταν στο Χαν Γιουνίς καθώς μεταφέρθηκαν από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στον Ερυθρό Σταυρό.

«Οι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν συνοδεύονται τώρα από τις ειδικές δυνάμεις του (στρατού) και τις δυνάμεις της (Σιν Μπετ, υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας) κατά την επιστροφή τους στο ισραηλινό έδαφος, όπου θα υποβληθούν σε μια πρώτη ιατρική εξέταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η Αγκάμ Μπέργκερ, η Ισραηλινή όμηρος που απελευθερώθηκε το πρωί από τη Χαμάς στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταφερόταν με ελικόπτερο σε ισραηλινό νοσοκομείο μετά την επανένωσή της με τους γονείς της, όπου θα λάμβανε ιατρική φροντίδα «και θα βρισκόταν με την υπόλοιπη οικογένειά της».

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 του Ισραήλ ότι οι Ισραηλινοί όμηροι Αρμπέλ Γεχούντ και Γκάντι Μόζες παραδόθηκαν και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό. Σε τηλεοπτικά πλάνα από την παράδοση της Γεχούντ στον Ερυθρό Σταυρό, η Ισραηλινή όμηρος φαινόταν περιτριγυρισμένη από ένα αυξανόμενο πλήθος ανθρώπων και ένοπλους Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο σημείο του βομβαρδισμένου σπιτιού στην πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Αλ Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ.

One WOMAN. Not a soldier. Just a JEWISH woman. Arbel Yehud, alone, 481 days and nights in Hamas captivity. A Jewish woman who’s name was never mentioned by ANY Women’s Rights org - and that includes @unwomenchief -,women’s magazines,celebrities, feminists. Zero, nada.… pic.twitter.com/O5St9sW0WH

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόζες δεν μπορούσε να φανεί καθαρά κατά την παράδοση λόγω του χάους που επικρατούσε και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη, ανεξήγητη καθυστέρηση.

Δεκάδες τρομοκράτες είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο σε μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η Χαμάς, την οποία είχε ορκιστεί να εξαλείψει το Ισραήλ, εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στη Γάζα.

«Το μόνο που κάνει η δολοφονία ηγετών είναι οι άνθρωποι να γίνονται πιο ισχυροί και με μεγαλύτερο πείσμα», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι, αναφερόμενος στον Σινουάρ.

The terrorists just took Arbel through a savage Gazan mob. I cannot imagine how terrified she must have been. The world allowed this. Shame on you all. I feel sick. pic.twitter.com/fykqq8ebzN