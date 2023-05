Εκλογές στην Τουρκία

Τα συγχαρητήριά της εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την επανεκλογή του.

Όπως σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «Συγχαρητήρια στον Ερντογάν για τη νίκη του στις εκλογές. Προσβλέπω στην συνέχιση της οικοδόμησης των Ευρωτουρκικών σχέσεων.

Είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία να εργαστούν για την προώθηση αυτής της σχέσης, προς όφελος του λαού μας».

I congratulate @RTErdogan on winning the elections.



I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.



It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people.