Sunday Times: Ρώσοι πράκτορες επισκέφθηκαν τον Ναβάλνι 2 ημέρες πριν πεθάνει

Επίσκεψη από πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) είχε δύο μέρες πριν από το θάνατό του ο Αλεξέι Ναβάλνι σύμφωνα με τους Sunday Times.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε αποσυνδεθεί η κάμερα που υπήρχε και τα μικρόφωνα.

Η δηλητηρίαση του Ναβάλνι με νευροπαραλυτικό παράγοντα το 2020



Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου 2020, ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με το νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ και νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Τομσκ προς τη Μόσχα, αρρώστησε ξαφνικά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Ομσκ μετά από μια αναγκαστική προσγείωση και έπεσε σε κώμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Charité στο Βερολίνο της Γερμανίας, δύο ημέρες αργότερα. Η χρήση του νευρικού παράγοντα επιβεβαιώθηκε από πέντε εργαστήρια πιστοποιημένα από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ). Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ξαφνικά μέσα στη νύχτα αυτοκίνητα μπήκαν στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Ναβάλνι χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά τους.

Η αποκάλυψη έγινε στον απόηχο της πληροφορίας από τη Novaya Gazeta Europe ότι η σορός Ναβάλνι βρέθηκε σε νοσοκομείο γεμάτη μώλωπες.

Σύμφωνα με μέλος ιατρικού προσωπικού του είπαν ότι το σώμα του Ναβάλνι έφερε σημάδια μώλωπες και παρόλο που οι μώλωπες δεν φαίνεται να προέρχονται από ξυλοδαρμό, ο Ναβάλνι πρέπει να ήταν ακόμα ζωντανός για να εμφανιστούν.

«Μπορώ να πω ότι οι τραυματισμοί που περιγράφουν όσοι τους είδαν φαίνεται να προέρχονται από σπασμούς. Εάν ένα άτομο έχει σπασμούς και άλλοι προσπαθούν να το κρατήσουν κάτω, αλλά οι σπασμοί είναι πολύ ισχυροί, τότε εμφανίζονται μώλωπες. Είπαν επίσης ότι είχε μια μελανιά στο στήθος του - το είδος που προέρχεται από έμμεσο καρδιακό μασάζ».

Η αποκάλυψη ιστοσελίδας

Όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Gulagu.net, που έχει ιδρύσει ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, αρκετοί αξιωματικοί της FSB -της υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας- επισκέφτηκαν τη φυλακή Polar Wolf στο Χαρπ της Αρκτικής, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους αποσύνδεσαν τις κάμερες ασφαλείας και τις συσκευές ακρόασης των εγκαταστάσεων.

Ο ιστότοπος πρόσθεσε ότι η επίσκεψη αναφέρθηκε σε έκθεση του τοπικού παραρτήματος της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας.

Εντοπίστηκε με μώλωπες το σώμα του Ναβάλνι

Εντωμεταξύ, εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής το άψυχο σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι και φέρεται να έχει σημάδια από χρήση βίας όπως μώλωπες που προκλήθηκαν όταν τον εξανάγκαζαν να βρίσκεται στο έδαφος ενώ υπέστη κάποιου είδους κρίση.

Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe φιλοξενεί δηλώσεις μέλους πληρώματος ασθενοφόρου κοντά στη σωφρονιστική αποικία όπου βρισκόταν έγκλειστός ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο οποίος αναφέρει ότι το σώμα του Ναβάλνι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλης Σάλεκχαρντ υπό αστυνομική φύλαξη.

