Αναφορές ότι εντοπίστηκε με μώλωπες το άψυχο σώμα του Ναβάλνι

Εντοπίστηκε τελικά το άψυχο σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι και φέρεται να έχει σημάδια από χρήση βίας όπως μώλωπες που προκλήθηκαν όταν τον εξανάγκαζαν να βρίσκεται στο έδαφος ενώ υπέστη κάποιου είδους κρίση.

Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe φιλοξενεί δηλώσεις μέλους πληρώματος ασθενοφόρου κοντά στη σωφρονιστική αποικία όπου βρισκόταν έγκλειστός ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο οποίος αναφέρει ότι το σώμα του Ναβάλνι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλης Σάλεκχαρντ υπό αστυνομική φύλαξη.

❗ A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.



