Στυ Συρία ο Ζελένσκι - Θα έχει συνάντηση με τον Αλ Σάαρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Συρία για μία συνάντηση με τον ομόλογό του Άχμεντ αλ Σάρα, δήλωσαν σήμερα δύο συριακές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι συνομιλίες συνδέονται με την άμυνα υπό τον περιφερειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας σύμβουλος της κυβέρνησης στη Συρία.

Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα

Ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε στην Αζοφική Θάλασσα με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος τοποθετημένος από τη Ρωσία, σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή. Πρόκειται για Ρώσους πολίτες.

Ένας βοηθός του πλοιάρχου είναι νεκρός και δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανέφερε ο Σάλντο, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.



