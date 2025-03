Στρατός Ισραήλ: Αναχαιτίσαμε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι

Πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και πέρασε στο ισραηλινό έδαφος αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός, όπως έκανε γνωστό την Τρίτη (18/03), ενώ νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ.

🚨Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/COgwziul88