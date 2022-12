Βρετανική Κολομβία

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία του δυτικού Καναδά, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα λεωφορείο, σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανικής Κολομβίας.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. Η περιοχή αυτή ωστόσο, σε απόσταση 3 ωρών ανατολικά του Βανκούβερ, πλήττεται από σφοδρή χιονοθύελλα τις τελευταίες ημέρες.

A scene of a bus sliding due to snow in British Columbia, Canada 🇨🇦! The name is strange, a province in which there are 3 countries.#British #canada #colombo #Colombia pic.twitter.com/G5Cj64NL76