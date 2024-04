Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ θα δώσει στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα αεράμυνας

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν την Παρασκευή να παράσχουν στο Κίεβο πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μετά από τηλεδιάσκεψη των υπουργών Άμυνας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες: «Εκτός από τα Patriots, υπάρχουν και άλλα όπλα που μπορούν να παράσχουν οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου (του γαλλικού συστήματος) SAMP/T, και πολλοί άλλοι, που δεν έχουν διαθέσιμα συστήματα, έχουν δεσμευτεί να παράσχουν οικονομική υποστήριξη για την αγορά τους για την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι ζήτησε τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών, με τη ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ να έχει μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο επί μήνες και την ΕΕ να μην παραδίδει εγκαίρως πυρομαχικά.

Ο Στόλτενμπεργκ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το πόσα νέα συστήματα αεράμυνας θα λάβει η Ουκρανία, αλλά δήλωσε ότι αναμένει νέες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο γγ του ΝΑΤΟ έγραψε: «Οι Υπουργοί Άμυνας συναντήθηκαν ουσιαστικά στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ - Ουκρανία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη ανάγκη του Κιέβου για περισσότερη αεροπορική άμυνα. Οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν και να παράσχουν περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής άμυνας. Αναμένω σύντομα νέες ανακοινώσεις».

Defence Ministers met virtually in the #NATO–#Ukraine Council with President @ZelenskyyUa to address Kyiv’s critical need for more air defences. Allies agreed to step up & provide further military support, including air defence. I expect new announcements soon. pic.twitter.com/MoSGxQfH7i