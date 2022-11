Στόλτενμπεργκ: ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο με τη σύμμαχό του Τουρκία

«Σοκαριστικές εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Οι σκέψεις μου και τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι επλήγησαν και στον τουρκικό λαό» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «το ΝΑΤΟ στέκεται αλληλέγγυο με τη σύμμαχό μας Τουρκία».

Shocking images from #Istanbul. My thoughts and deepest condolences to all those affected & to the Turkish people. #NATO stands in solidarity with our Ally #Türkiye.