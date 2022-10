Στόλτενμπεργκ: Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επέκρινε «τις φρικιαστικές και αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία».

Ο Στόλτενμπεργκ έγραψε στο Twitter ότι μίλησε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον γενναίο ουκρανικό λαό για να αντεπιτεθεί ενάντια στην επιθετικότητα του Κρεμλίνου για όσο διάστημα χρειαστεί».

