Ανάλυση Politico

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να χάσει το μέτρημα από το πλήθος των δεκάδων, συχνά μπερδεμένων, δικαστικών υποθέσεων και ερευνών που έχουν εξαπολύσει οι αρχές εναντίον του, σχολιάζει το Politico σε δημοσίευμά του.

Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις όταν αναδεικνύεσαι ως ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, Ερντογάν, σημειώνεται χαρακτηριστικά από το διεθνές μέσο.

Ειδικότερα, ο Ιμάμογλου, ένας χαρισματικός 53χρονος κοσμικός πολιτικό και ένας από τους πιο δημοφιλείς αξιωματούχους της Τουρκίας, αναμένεται να γίνει ο διεκδικητής της προεδρίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης αυτόν τον μήνα σε συνεδρίαση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματός του (CHP) στις 23 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 53χρονος έχει κερδίσει τρεις σκληρές αναμετρήσεις για τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και μάλιστα πέρυσι το CHP κατάφερε να κερδίσει αρκετές παραδοσιακές περιοχές της Κωνσταντινούπολης που ο Ερντογάν θεωρούσε αξιόπιστα προπύργια για το κόμμα του AKP. Δεδομένων αυτών των επιτυχιών, δεν είναι να απορεί κανείς που οι αρχές του Ερντογάν έχουν επινοήσει μιασειρά νομικών διαδικασιών για να επιβραδύνουν τον Ιμάμογλου ή ακόμα χειρότερα να τον φυλακίσουν. Ο ίδιος πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα για μία από τις υποθέσεις αυτή την εβδομάδα.

Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο έδαφος για την κυβέρνηση, επειδή και ο ίδιος ο Ερντογάν χρησιμοποίησε τη δημαρχία του στη μεγαλούπολη ως εφαλτήριο για να εξασφαλίσει την εξουσία σε μια χώρα βαρέων βαρών του ΝΑΤΟ με 85 εκατομμύρια κατοίκους, τονίζεται.

Ο δικηγόρος του Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, περιέγραψε «μια ευρεία νομική επίθεση κατά των πολιτικών δραστηριοτήτων του δημάρχου».

Συγκεκριμένα, δήλωσε στο Politico ότι από τότε που ο Ιμάμογλου έγινε δήμαρχος πριν από έξι χρόνια, έχουν ξεκινήσει 42 διοικητικές και 51 δικαστικές έρευνες εναντίον του ίδιου και του γραφείου του. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης λέει ότι ο πρόεδρος επιδιώκει να τον φυλακίσει για έως και 25 χρόνια. Οι υποθέσεις κυμαίνονται από αρκετά σοβαρές έως και εντελώς σουρεαλιστικές, επισημαίνεται. Μία από τις κατηγορίες είναι ότι κλώτσησε τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή, ο οποίος κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από τους Βυζαντινούς πριν από μισή και πλέον χιλιετία. Ένας άλλος είναι ότι τα μίνι λεωφορεία που προμηθεύτηκε η διοίκησή του δεν ήταν κατάλληλα για τους δρόμους του μεγαλύτερου νησιού της Θάλασσας του Μαρμαρά στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης.

Στην πιο σοβαρή από τις υποθέσεις, το κράτος εκμεταλλεύτηκε την κριτική που άσκησε σε έναν κορυφαίο εισαγγελέα για να υπονοήσει ότι απειλούσε έναν αξιωματούχο που ασχολείται με την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Αυτή η δίκη θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα στο 14ο Βαρύ Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Από τις δικαστικές έρευνες, οι οποίες καλύπτουν κατηγορίες όπως απειλές, παράβαση καθήκοντος, χειραγώγηση διαγωνισμών και δωροδοκία, 29 έχουν μέχρι στιγμής κλείσει. Πέντε βρίσκονται στο στάδιο της δίκης.

