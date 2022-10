Στο Κίεβο ο Γερμανός πρόεδρος υπό τον ήχο σειρήνων

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ, βρίσκεται στο Κίεβο, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, εν μέσω κλιμάκωσης από τη Μόσχα και αβάσιμων προειδοποιήσεων για «βρώμικη βόμβα».

Την ώρα που ο Γερμανός πρόεδρος έφτασε στο Κίεβο, σειρήνες, οι οποίες προειδοποιούν για αεροπορική επιδρομή άρχισαν να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Το μήνυμά μου στους ανθρώπους στην Ουκρανία είναι: «Μπορείτε να υπολογίζετε στη Γερμανία! Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά και σε ανθρωπιστικό επίπεδο», διαμήνυσε ο Σταϊνμάγερ.

German Federal President #Steinmeier has arrived in Ukraine with a twofold message:



"My message to the people of Ukraine is: You can count on Germany! We will continue to support Ukraine: militarily, politically, financially and in humanitarian regards. 1/4 pic.twitter.com/7J6K9kmOtx