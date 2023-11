Στο Ισραήλ έφτασε ο Μπλίνκεν - Συνάντηση με Νετανιάχου

Με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάρχου συναντιέται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος πραγματοποιεί την τρίτη επίσκεψή του στο Ισραήλ μέσα σε λίγες ημέρες μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Αργότερα αναμένεται να συμμετάσχει στο Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συζητήσουν το αμερικανικό αίτημα για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός KAN ο Νετανιάχου είναι διατεθειμένος να συμμορφωθεί με το αίτημα. Επικαλούμενο πολιτική πηγή ανέφερε ακόμα ότι το Ισραήλ ενδέχεται να συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα για λίγες ώρες.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.



They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 3, 2023

Στο επίκεντρο της επίσκεψής του αναμένεται να βρεθούν τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της σύγκρουσης στους αμάχους της Γάζας, ενώ υπενθυμίζεται πως ο εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μια γενική κατάπαυση του πυρός αλλά μια «προσωρινή παύση» ώστε να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Guardian», αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι θα συζητήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, καθώς και ότι θα ζητήσει «συγκεκριμένα μέτρα» από το Ισραήλ, για να διασφαλίσει ότι θα μειωθεί ο αντίκτυπος του πολέμου στους Παλαιστίνιους αμάχους.

WATCH: US Secretary of State Antony Blinken arrives in Tel Aviv for talks



He's expected to meet Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel's so-called “war cabinet” and President Isaac Herzog



Our updates are free to read: https://t.co/rQL87odMIo pic.twitter.com/nkq919pjSR — Bloomberg (@business) November 3, 2023

Χθες, σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε τα εξής: «Μεταβαίνω στο Τελ Αβίβ για περισσότερη διπλωματία εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους περιφερειακούς ηγέτες, ώστε να προστατεύσουμε τους αμάχους και να εμποδίσουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε σε δύο κράτη και στην ευρύτερη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».