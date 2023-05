Στο Βερολίνο την Κυριακή ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Κυριακή το Βερολίνο, όπως επιβεβαίωσαν γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Ασαφές παραμένει ωστόσο εάν θα φτάσει στη γερμανική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης και τις συναντήσεις του.

Η επικείμενη επίσκεψη θα είναι η πρώτη του Ουκρανού προέδρου στη Γερμανία από την έναρξη του πολέμου και στην ημερήσια διάταξη των επαφών του αναμένεται να βρεθούν η ανάγκη για παράδοση στρατιωτικού υλικού στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και η προώθηση της υποψηφιότητας της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Αύριο το βράδυ ο Ζελένσκι πρόκειται να παραλάβει, πιθανότατα αυτοπροσώπως, το βραβείο «Καρλομάγνος» στο όνομα του ουκρανικού λαού, σε τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο του Άαχεν, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

Ο κ. Ζελένσκι βρίσκεται σήμερα στη Ρώμη, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες επισκέφθηκε το Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Βαρσοβία, το Ελσίνκι και τη Χάγη.

Στο Βερολίνο, στο Βρανδεμβούργο και στο Άαχεν λαμβάνονται εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς ο ουκρανός πρόεδρος θεωρείται, ως «ένας από τους πλέον απειλούμενους αρχηγούς κρατών στον κόσμο και αποτελεί βασικό στόχο για την ηγεσία της Μόσχας», σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται πηγές της αστυνομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την Tagesspiegel, εφαρμόζεται πρωτόκολλο αυστηρότερο ακόμη και από αυτό που εφαρμόζεται σε επισκέψεις προέδρων των ΗΠΑ ή αξιωματούχων από το Ισραήλ.

Ο σχεδιασμός της επίσκεψης του ουκρανού προέδρου είχε αρχικά διαρρεύσει πριν από δύο εβδομάδες, από την αστυνομία του Βερολίνου. Σε εφημερίδα της πρωτεύουσας δημοσιεύτηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την άφιξή του, η οποία επρόκειτο να γίνει απόψε, όσο και με το ξενοδοχείο στο οποίο επρόκειτο να καταλύσει, με το πρόγραμμα των συναντήσεών του, ακόμη και με την μετακίνησή του με ελικόπτερο προς το Άαχεν.

Η διαρροή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Κίεβο και οδήγησε σε εσωτερική έρευνα των αρχών στο Βερολίνο. «Η φήμη της αστυνομίας του Βερολίνου επλήγη σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο», παραδέχθηκε η αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας Μπάρμπαρα Σλόβικ, η οποία διέταξε σχετική εσωτερική έρευνα. Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είχε καταστεί κατόπιν σαφές ότι «εφόσον υπάρξει επίσκεψη, θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή».

Το νέο πρόγραμμα γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο ύψους 2,7 δισ. ευρώ «καταδικάζει» τη Ρωσία «σε ήττα», δήλωσε ο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ μετά τη σχετική ανακοίνωση του Βερολίνου.



Η βοήθεια αυτή «δείχνει απευθείας ότι (...) η Ρωσία είναι καταδικασμένη να ηττηθεί», έγραψε στο Twitter χαιρετίζοντας την «αποφασιστικής σημασίας» υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας μετά από 15 μήνες πολέμου.

